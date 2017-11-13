Валенки из Коми заинтересовали крымчан

Валенки Выльгортской сапоговаляльной фабрики заинтересовали крымчан.

Как рассказал "Комиинформу" начальник отдела сбыта Выльгортской сапоговаляльной фабрики Георгий Шкодник, ежегодно на предприятии производят 90-100 тысяч валенок, однако, только 10% от этого количества приобретают частные лица, остальное – предприятия.

"Последние несколько лет основными потребителями наших валенок являются два крупных предприятия – "Норильский никель" и "РУСАЛ", которые приобретают традиционную обувь в качестве спецодежды для своих сотрудников, - рассказал он. – Среди наших потребителей есть также федеральные и региональные сети - "Светофор" с реализацией от Камчатки до Калининграда".

По словам собеседника агентства, в этом году товарная линейка предприятия расширится. В продаже появятся детские валенки на яркой прорезиненной подошве. Раньше фабрика выпускала валенки на подошве только для взрослых.

Г. Шкодник также рассказал о развитии интернет-торговли валенками. Заказы на Выльгортскую сапоговаляльную фабрику поступают из всех уголков России. На прошлой неделе к удивлению сотрудников фабрики заказ поступил из Крыма.

***Ежемесячно для производства восьми тысяч валенок предприятие закупает 20 тонн овечьей шерсти из Туркменистана и Узбекистана.