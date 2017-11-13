Под Интой обнаружили останки человека со следами звериных лап

13 ноября 2017 года, 14:00 | Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В 35 километрах от Инты обнаружены останки человека и его одежда. На страшную находку в середине октября натолкнулся рыбак с собакой.

Костные останки беспорядочно лежали в районе автотрассы в 700 метрах от реки Косью. Часть фрагментов отсутствовала. По всей вероятности, их разнесли звери — на месте остались следы животных, помет. В лесу также обнаружили кроссовок, футболку и рваные джинсы.

Как сообщили "Комиинформу" в следственном отделе Инты СУ СКР Коми, останки принадлежат мужчине. Их направили на экспертизу, устанавливается личность погибшего. Тело могла принести вода во время половодья. Проводится проверка.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: тело, собака, следователи, рыбак, мужчина, Косью
  Рубрика: Происшествия
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