В Емве "ТеплоВодоканал" обязали привести канализационную станцию в порядок

13 ноября 2017 года, 12:00 | Княжпогостский
Фото: women-zekam.ru

В течение 2017 года территорию нижнего склада исправительной колонии №51 в Емве неоднократно заливало канализационными стоками.

В ходе административных расследований, проведенных управлением Росприроднадзора по Коми, установили виновника загрязнения, сообщает пресс-служба ведомства.

Несанкционированный излив стоков и загрязнение земель происходило по вине ООО "ТеплоВодоканал". Канализация вырывалась наружу из-за изменений в технологической схеме работы канализационной насосной станции, находящейся на обслуживании общества.

За эти правонарушения "ТеплоВодоканал" неоднократно привлекали к административной ответственности с наложением штрафов. Но никаких мер со стороны ООО принято не было.

Управление с просьбой о помощи направило обращение в прокуратуру Княжпогостского района, которая в судебном порядке выставила исковые требования к АО "КТЭК" (правопреемник ООО "ТеплоВодоканал").

Суд постановил до июня 2018 года привести канализационную станцию в нормативное состояние.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: ТеплоВодоканал, Росприроднадзор, прокуратура, канализация, емва
  Рубрика: Право
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