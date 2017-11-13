В Емве "ТеплоВодоканал" обязали привести канализационную станцию в порядок

В течение 2017 года территорию нижнего склада исправительной колонии №51 в Емве неоднократно заливало канализационными стоками.

В ходе административных расследований, проведенных управлением Росприроднадзора по Коми, установили виновника загрязнения, сообщает пресс-служба ведомства.

Несанкционированный излив стоков и загрязнение земель происходило по вине ООО "ТеплоВодоканал". Канализация вырывалась наружу из-за изменений в технологической схеме работы канализационной насосной станции, находящейся на обслуживании общества.

За эти правонарушения "ТеплоВодоканал" неоднократно привлекали к административной ответственности с наложением штрафов. Но никаких мер со стороны ООО принято не было.

Управление с просьбой о помощи направило обращение в прокуратуру Княжпогостского района, которая в судебном порядке выставила исковые требования к АО "КТЭК" (правопреемник ООО "ТеплоВодоканал").

Суд постановил до июня 2018 года привести канализационную станцию в нормативное состояние.