В Емве "ТеплоВодоканал" обязали привести канализационную станцию в порядок
В течение 2017 года территорию нижнего склада исправительной колонии №51 в Емве неоднократно заливало канализационными стоками.
В ходе административных расследований, проведенных управлением Росприроднадзора по Коми, установили виновника загрязнения, сообщает пресс-служба ведомства.
Несанкционированный излив стоков и загрязнение земель происходило по вине ООО "ТеплоВодоканал". Канализация вырывалась наружу из-за изменений в технологической схеме работы канализационной насосной станции, находящейся на обслуживании общества.
За эти правонарушения "ТеплоВодоканал" неоднократно привлекали к административной ответственности с наложением штрафов. Но никаких мер со стороны ООО принято не было.
Управление с просьбой о помощи направило обращение в прокуратуру Княжпогостского района, которая в судебном порядке выставила исковые требования к АО "КТЭК" (правопреемник ООО "ТеплоВодоканал").
Суд постановил до июня 2018 года привести канализационную станцию в нормативное состояние.
Юлия Николаева
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Голосование
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.
В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.
Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость.