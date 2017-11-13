Филологи разрешили спор о склонении слова "Микунь"

13 ноября 2017 года, 10:45 | Усть-Вымский
wikimapia.org

В интернет-пространстве и в комментариях к новостям жители Коми спорят о том, какого рода слово Микунь и как оно склоняется.

Историки считают, что Микунь - город в Усть-Вымском районе Коми - мужского рода, но обыватели предпочитают склонять слово в женском роде.

За авторитетным мнением "Комиинформ" обратился к кандидату филологических наук, заведующей кафедрой русской филологии СГУ им. Питирима Сорокина Татьяне Бунчук. Напомним, Т.Бунчук - главный дежурный по языку в республике и ведет стратегический проект, направленный на популяризацию полезных знаний.

Как сообщила "Комиинформу" Т.Бунчук, "Микунь" является словом мужского рода, историки правы. Название города в свое время перешло от названия деревни, на месте которой город и вырос. Однако и название деревни надо считать словом мужского рода, так как оно образовано от мужского имени Николай (Миколай, Микула) в сочетании с суффиксом –унь. То есть Микунь – место, где когда-то обосновался некий Николай.

Такое исследование названия в свое время провел известный коми ученый-лингвист Адольф Туркин и поместил в Топонимический словарь республики Коми. Его мнение сегодня филологи считают авторитетным.

По-русски такое название деревни звучало бы "Николаевка" или "Миколаевка", но в коми языке нет категории рода, поэтому и слово "Микунь" в языке-источнике "безродовое".

А вот в русском языке слова с мягким согласным на конце – это слова как женского, например, "жизнь", так и мужского рода, например, "конь". Отсюда и путаница.

Тем не менее, раз слово произошло от мужского имени и сегодня обозначает город, то его надо употреблять в мужском роде и склонять, соответственно, по мужскому роду.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: филолог, склонение, род, микунь
  Рубрика: Общество
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