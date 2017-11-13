В Коми наградят победителей регионального этапа Всероссийского конкурса Почты России "Лучший урок письма"

Филиал Почты России в Коми наградит дипломами и подарками победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший урок письма". Призерами конкурса стали 30 учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений республики.

В этом году на конкурс эпистолярного жанра, который проводится при поддержке регионального Министерства образования, науки и молодежной политики, Детской Национальной библиотеки им. С.Я.Маршака и республиканской газеты "Йолога", поступило более 100 конкурсных работ от учителей, школьников и студентов со всей Республики Коми.

В числе самых активных участников конкурса эпистолярного жанра учащиеся школы №3 г. Ухты, № 9 г. Сыктывкара, № 2 г. Емва, Гимназия № 1 и школы № 10 г. Печоры, а также школы с. Деревянск.

В своих письмах ребята делятся мыслями о будущем страны и примерами бескорыстной помощи и советами, как беречь природу и менять мир к лучшему. В Год добрых дел, объявленный в 2017 году в Республике Коми, особое внимание ребят привлекла тема "Поколение неравнодушных: горячее сердце". В своих письмах дети рассказывают о добрых делах, призывают сверстников к участию в волонтерских движениях и благотворительных акциях.

"Радует большое количество творческих работ, поступивших на конкурс. Дети пишут письма: интересные, душевные, искренние, – отметил директор Коми филиала Почты России Виталий Осипов. – Это значит, эпистолярный жанр, приобретая новые формы, продолжает жить. Наш конкурс с каждым годом набирает популярность и раскрывает новые таланты. А дети, размышляя о главных человеческих ценностях, постигают не только искусство письма, но и обогащаются духовно".

Лучшие творческие работы направлены в Москву, на финальный этап Всероссийского конкурса "Лучший урок письма", результаты которого будут известны в ближайшее время.

Список победителей регионального этапа конкурса.