В Коми начнет работу Служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, "Зеленая комната".

Старт ее деятельности будет дан открытием в столице Коми уникального для республики кабинета специализированной помощи пострадавшим от жестокого обращения детям. Открытие "Зеленой комнаты" состоится 16 ноября 2017 года в 11:00 в отделении "Семья" Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара (г.Сыктывкар, ул.Малышева, 13).

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, "Зеленая комната" организована в рамках программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми "Территория добра (2016-2017 годы)". "Зелена комната" создана в соответствии с Национальной стратегией в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента России Владимира Путина, а также в русле мероприятий Концепции государственной семейной политики на период до 2025.

Как сообщила директор Центра социальной помощи семье и детям г.Сыктывкара Галина Цуман, специализированный кабинет "Зеленая комната" служит для того, чтобы в оптимальных условиях оказывать психологическую помощь детям-жертвам жестокого обращения и их родителям, а также содействовать следственным органам в расследовании таких преступлений.

"Создание "Зеленой комнаты" позволит минимизировать стресс и снизить психологическую травму у детей, которые пострадали от насилия либо жестокого обращения, а также детей, которые стали свидетелями таких противоправных действий. Кроме того, интерьеры "Зеленой комнаты" оборудованы так, чтобы представители Следственного комитета могли проводить следственные действия с детьми-жертвами насилия результативно и максимально безболезненно для психологического здоровья этих детей", - рассказала Галина Цуман.

"Зеленая комната" состоит из двух помещений: детской и наблюдательной. Первая предназначена для работы психолога с пострадавшим ребенком. Во второй могут находиться работники следственных органов, законные представители ребенка, специалисты органов опеки.

"Эти помещения соединены зеркалом Гезелла, прозрачным только с одной стороны. Детская оснащена удобной мебелью, мягкими креслами, игрушками, специализированным психологическим оборудованием и инструментарием для реабилитации. То есть, здесь созданы условия, чтобы ребенок смог расслабиться и рассказать психологу о том, что с ним произошло. Помимо этого, в детской установлены видеокамеры с выводом сигнала в наблюдательную. В свою очередь, в наблюдательной имеются компьютер и монитор для он-лайн трансляции сигнала с видеокамер в детской. Всё происходящее выводится на монитор компьютера, записывается, и в дальнейшем может быть использовано в суде", - пояснила Галина Цуман.

В Минтруде Коми отметили, что Служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, "Зеленая комната" создана в республике при финансовом содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грантовая помощь Фонда на создание "Зеленой комнаты" составила около 416,3 тыс. рублей. Еще 171,2 тыс. рублей на организацию работы Службы выделено из бюджета Республики Коми.