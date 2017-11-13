В Коми начнет работу Служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия

13 ноября 2017 года, 10:15 |
Фото Минтруда РК

В Коми начнет работу Служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, "Зеленая комната".

Старт ее деятельности будет дан открытием в столице Коми уникального для республики кабинета специализированной помощи пострадавшим от жестокого обращения детям. Открытие "Зеленой комнаты" состоится 16 ноября 2017 года в 11:00 в отделении "Семья" Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара (г.Сыктывкар, ул.Малышева, 13).

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, "Зеленая комната" организована в рамках программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми "Территория добра (2016-2017 годы)". "Зелена комната" создана в соответствии с Национальной стратегией в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента России Владимира Путина, а также в русле мероприятий Концепции государственной семейной политики на период до 2025.

Как сообщила директор Центра социальной помощи семье и детям г.Сыктывкара Галина Цуман, специализированный кабинет "Зеленая комната" служит для того, чтобы в оптимальных условиях оказывать психологическую помощь детям-жертвам жестокого обращения и их родителям, а также содействовать следственным органам в расследовании таких преступлений.

"Создание "Зеленой комнаты" позволит минимизировать стресс и снизить психологическую травму у детей, которые пострадали от насилия либо жестокого обращения, а также детей, которые стали свидетелями таких противоправных действий. Кроме того, интерьеры "Зеленой комнаты" оборудованы так, чтобы представители Следственного комитета могли проводить следственные действия с детьми-жертвами насилия результативно и максимально безболезненно для психологического здоровья этих детей", - рассказала Галина Цуман.

"Зеленая комната" состоит из двух помещений: детской и наблюдательной. Первая предназначена для работы психолога с пострадавшим ребенком. Во второй могут находиться работники следственных органов, законные представители ребенка, специалисты органов опеки.

"Эти помещения соединены зеркалом Гезелла, прозрачным только с одной стороны. Детская оснащена удобной мебелью, мягкими креслами, игрушками, специализированным психологическим оборудованием и инструментарием для реабилитации. То есть, здесь созданы условия, чтобы ребенок смог расслабиться и рассказать психологу о том, что с ним произошло. Помимо этого, в детской установлены видеокамеры с выводом сигнала в наблюдательную. В свою очередь, в наблюдательной имеются компьютер и монитор для он-лайн трансляции сигнала с видеокамер в детской. Всё происходящее выводится на монитор компьютера, записывается, и в дальнейшем может быть использовано в суде", - пояснила Галина Цуман.

В Минтруде Коми отметили, что Служба особого сопровождения детей, пострадавших от насилия, "Зеленая комната" создана в республике при финансовом содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грантовая помощь Фонда на создание "Зеленой комнаты" составила около 416,3 тыс. рублей. Еще 171,2 тыс. рублей на организацию работы Службы выделено из бюджета Республики Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: помощь, дети
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:18 09.11.2017
Житель Сыктывдинского района отправится в колонию строгого режима за истязание 11-летнего ребенка
14:20 01.11.2017
В 2017 году жертвами преступлений в Коми стал 141 ребенок
08:09 27.10.2017
Житель Вуктыла обвиняется в совершении развратных действий в отношении 15-летней девушки


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

11 ноября

В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.



Подробнее...



В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.


Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео