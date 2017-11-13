Ухтинский боксер Ержан Залилов одержал девятую победу в карьере
Ухтинский боксер Ержан Залилов, выступающий за Россию и Казахстан, провел очередной поединок в профессиональной карьере, сообщает Минспорта Коми.
11 ноября в Риге Ержан Залилов встретился с оппонентом из Грузии – Жабой Мемишиши.
"Соперник был неплохим, хорошо двигался, агрессивно атаковал. Плюс, я подошел к поединку далеко не в оптимальной форме", - подчеркнул ухтинский боксер.
Тем не менее, именно Ержан Залилов добился победы в поединке – в четвертом раунде ухтинец завершил бой техническим нокаутом.
"В ближайших планах пока просто отдохнуть, а дальше уже будем с командой рассматривать предложения", - добавил боксер, на счету которого 9 побед в 9 профессиональных поединках.
Комиинформ
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