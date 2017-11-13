Реальные зарплаты россиян выросли на 2,5%

Реальные заработные платы в России увеличились на 2,5% за счет замедления инфляции более чем в два раза (с 4,1 до 1,7%). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия".

Как отметили в министерстве труда и социальной занятости, рост показателя "носит позитивный характер и обеспечивает восстановление покупательной способности заработной платы после ее резкого снижения в 2015 году (на 9%) из-за высокой инфляции".

По оценке Центробанка, в оставшиеся два месяца текущего года ситуация улучшится еще больше прежде всего за счет бюджетного сектора.

"В рамках исполнения майских указов начнется повышение заработных плат отдельных категорий бюджетников, что ускорит общий рост заработных плат", —пояснили в Банке России. Согласно прогнозу регулятора, реализация майских указов может добавить к общему росту зарплат в экономике до 1,5 п.п. к концу этого года.