В Сыктывкаре с четвертого этажа едва не выпал ребенок

В Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС поступило сообщение о возможной трагедии.

Около 19:40 бдительные горожане сообщили, что из дома по ул. Пушкина 43 из окна четвертого этажа может выпасть ребенок.

На место выехали спасатели, которые обнаружили открытое окно. Они поднялись в квартиру и попросили мать ребенка быть осторожной, объяснив, к чему может привести ее невнимательность.