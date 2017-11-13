В Сыктывкаре с четвертого этажа едва не выпал ребенок
13 ноября 2017 года, 8:00 | Сыктывкар
В Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС поступило сообщение о возможной трагедии.
Около 19:40 бдительные горожане сообщили, что из дома по ул. Пушкина 43 из окна четвертого этажа может выпасть ребенок.
На место выехали спасатели, которые обнаружили открытое окно. Они поднялись в квартиру и попросили мать ребенка быть осторожной, объяснив, к чему может привести ее невнимательность.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
- 0
- 2
- 2
- 3
- 0
Новости mediametrix
Видео
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми