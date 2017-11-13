В Сыктывкаре с четвертого этажа едва не выпал ребенок

13 ноября 2017 года, 8:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС поступило сообщение о возможной трагедии.

Около 19:40 бдительные горожане сообщили, что из дома по ул. Пушкина 43 из окна четвертого этажа может выпасть ребенок.

На место выехали спасатели, которые обнаружили открытое окно. Они поднялись в квартиру и попросили мать ребенка быть осторожной, объяснив, к чему может привести ее невнимательность.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, ребенок, окно
  Рубрика: Происшествия
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