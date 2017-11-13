Пропавший в Вуктыле ребенок поднял по тревоге спасателей, волонтеров и полицию

13 ноября 2017 года, 7:38 | Вуктыл
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Вуктыльский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС 17 октября поступило сообщение о пропавшем ребенке.

Полиция обратилась в спасслужбу с просьбой оказать помощь в поиске мальчика 2009 года рождения. По предварительным данным, ребенок около 14:00 в одной майке и носках убежал из дома.

На поиски выдвинулись спасатели и волонтеры, они обследовали подвалы и жилые дома.

Вечером в полицию поступил звонок от сыктывкарца, который приехал в Вуктыл в командировку. Мужчина рассказал, что в подъезде одного из домов находится ребенок.

Беглеца вернула домой полиция. По всей вероятности, дома у мальчика произошел конфликт.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, ребенок, полиция, поиски, подъезд, беглец
  Рубрика: Происшествия
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