Жители Коми заплатят в этом году налог за имущество выше обычного по трем основным причинам

13 ноября 2017 года, 8:50 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

До 1 декабря все жители республики должны заплатить налоги – транспортный и за недвижимое имущество. Это происходит каждый год, но в этом многие были удивлены тем, что счета заметно выросли, по сравнению с прошлогодними.

Как пояснили "Комиинформу" в управлении Федеральной налоговой службы по Коми, повышение налога на имущество связано с рядом причин.

Во-первых, с этого года при расчете налога использовалась новая кадастровая стоимость недвижимости. Так как по отдельным объектам она могла измениться, мог вырасти и налог.

Во-вторых, с этого года при расчетах применялся новый коэффициент – 0,4 (в 2016-м – 0,2). Постепенно он будет повышаться и к 2020 году достигнет 1. Информацию об этом можно было прочитать в налоговом уведомлении.

В-третьих, на суммы налога повлияло увеличение списка коммерческих объектов, которые облагаются налогом по повышенной ставке в 2%. Так, в число таких объектов включили деловые и торговые центры.
"Также увеличение суммы может быть связано с перерасчетом налога за 2014-2015 годы", - уточнили в налоговой.

Что касается транспортного налога, то здесь также применялись новые ставки при расчете. Под действие закона попали легковые автомобили мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, автобусы и грузовые машины мощностью до 100 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры. Помимо этого изменился список автомобилей (всего 708 позиций) стоимостью свыше 3 миллионов рублей, налог на которые начисляется с повышающим коэффициентом.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: налог
  Рубрика: Общество
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