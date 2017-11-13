Сыктывкарцы прогулялись по революционному Усть-Сысольску

Как жила столица Коми во время революции и гражданской войны узнали участники очередной лекции-прогулки "Пешком по Усть-Сысольску", проведенной Коми региональным отделением Всероссийского историко-просветительского общества "Мемориал". Таким образом организаторы решили отметить столетие русской революции. Экскурсоводом выступил кандидат исторических наук Михаил Рогачёв.

Несмотря на холодную ноябрьскую погоду, желающих узнать больше о событиях революции 1917 года и гражданской войне в Коми крае собралось довольно много. Свой рассказ экскурсовод начал у старого корпуса Пушкинской гимназии.

Именно в этом здании в Коми была провозглашена советская власть. Первое советское собрание состоялось здесь из-за вместительного актового зала.

Второй точкой в экскурсии стала площадка у спуска в Кировский парк. Отсюда хорошо просматривается часть парка, где в XIX и в начале ХХ века находилась базарная площадь (напротив здания Национальной галереи). Тогда это был своего рода центр общественной жизни Усть-Сысольска. Здесь проходили первые советские праздники и демонстрации.

В октябре 1918 года состоялась демонстрация трудящихся. Ее цель заключалась в том, чтобы показать суть и цели новой власти, поскольку многие тогда не понимали того, что происходит в стране. Революционные парады и праздники были очень важны в стране для пропаганды, ведь радио до глубинки еще не дошло, газеты мало кто читал, а до изобретения телевидения еще было очень далеко.

"Это был старейший усть-сысольский универмаг, построенный в начале ХХ века. По тем временам это был самый крупный магазин, - рассказал Михаил Рогачёв, когда экскурсия подошла к нынешнему Национальному музею Коми.

В 1918 году это здание было ликвидировано. Здесь оборудовали первое идеологическое учреждение - клуб "Звезда". В нем, по словам историка, размещались кружки, типография и даже одно время работал театр. Однако дошедшая до Усть-Сысольска к 1919 гражданская война заставила приостановить деятельность клуба, и около двух недель здесь размещался штаб белых.

Экскурсия также сделала остановку у памятника борцам за советскую власть. Его появление, рассказал Михаил Рогачёв, связано с событиями гражданской войны и воздвигнут он был в честь погибших красноармейцев. Раньше этот памятник стоял в другом месте, там, где сейчас находится здание Главпочтампта.

Михаил Рогачёв также рассказал и о памятнике Домне Каликовой, партизанке, разведчице красных, которая была расстреляна белогвардейцами на берегу реки Вычегда. Сейчас она позиционируется как героиня коми народа. Этот памятник еще называют ижемская партизанка.

В понедельник, 13 ноября, в пять часов вечера организаторы предложили провести еще одну прогулку "Пешком по Усть- Сысольску", только в этот раз экскурсоводом может стать любой желающий. Тех, кто решится рассказать о родном городе, организаторы ждут на Колхозной 3а, в 212 кабинете.