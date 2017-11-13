Об ухтинке Кире Наумовой с редкой лор-патологией рассказали на НТВ

13 ноября 2017 года, 9:00 | Ухта
Фото vk.com

Об ухтинке Кире Наумовой с редкой лор-патологией рассказали на НТВ. Сюжет "Шестилетней Кире срочно нужны деньги на восстановление слуха" вышел на днях в программе телеканала "Сегодня".

Информацию об этом расместил на своей странице в соцсети Благотворительный фонд помощи больным детям "Бумажный журавлик" подопечной которого не так давно стала и ухтинка.

У Киры редкое заболевание: нет обоих ушек и слуховых походов. Слышать ей помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.

Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью.

В помощь Кире уже удалось собрать 3 миллиона 987 тысяч 498 рублей. Семья верит, что операция все-таки состоится.

Как помочь Кире Наумовой:

Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.

Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893

Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1

Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).
PayPal r9xah@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410014077675654

Пополнить баланс номера мобильного оператора

МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.

Группа помощи Кире "В Контакте".

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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