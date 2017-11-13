Об ухтинке Кире Наумовой с редкой лор-патологией рассказали на НТВ
Об ухтинке Кире Наумовой с редкой лор-патологией рассказали на НТВ. Сюжет "Шестилетней Кире срочно нужны деньги на восстановление слуха" вышел на днях в программе телеканала "Сегодня".
Информацию об этом расместил на своей странице в соцсети Благотворительный фонд помощи больным детям "Бумажный журавлик" подопечной которого не так давно стала и ухтинка.
У Киры редкое заболевание: нет обоих ушек и слуховых походов. Слышать ей помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.
Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью.
В помощь Кире уже удалось собрать 3 миллиона 987 тысяч 498 рублей. Семья верит, что операция все-таки состоится.
Как помочь Кире Наумовой:
Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.
Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1
Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).
PayPal r9xah@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410014077675654
Пополнить баланс номера мобильного оператора
МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.
Ярослава Пархачёва
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0