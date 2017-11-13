По представлению Россельхознадзора Коми за фальсифицированное масло оштрафовали ООО "Белмолоко"

Производителя сливочного масла ООО "Белмолоко" оштрафовали на 100 тысяч рублей за фальсификат сливочного масла "Традиционное" с 82,5% жирности.

В мае 2017 года при проведении внеплановой документарной проверки госинспектором Россельхознадзора Коми выявлено нарушение требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, Технического Регламента Таможенного Союза "О безопасности молока и молочной продукции" ТР ТС 033/2013. ООО "Белмолоко" представило декларацию о соответствии от 9 ноября 2016 года и протокол испытаний от 3 ноября 2016 года на масло сладко-сливочное "Традиционное" с м.д.ж. 82,5%.

Однако, при изучении документов установлено, что в протоколах испытаний, на основании которых была оформлена и выдана декларация о соответствии, исследовано масло сладко-сливочное "Крестьянское" с м.д.ж. 72,5%.

Масло сладко-сливочное "Традиционное" с м.д.ж. 82,5% по показателям безопасности на соответствие с требованиями Технических Регламентов Таможенного Союза не исследовалось, что свидетельствует о недостоверном декларировании выпущенной в оборот молочной продукции.

За нарушения требований Технических регламентов решением Арбитражного суда г. Москвы ООО "Белмолоко" привлечено к административной к ответственности по части 1 статьи 14.44 КоАП РФ. Юрлицу назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Производитель обратился с апелляционной жалобой. Рассмотрев повторно материалы дела и обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного решения.