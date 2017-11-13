В Коми обеспеченность врачами на селе за пять лет выросла на 9,2%

В Коми обеспеченность врачами в сельской местности за последние шесть лет выросла на 9,2%, что обусловлено успешной реализацией программы "Земский доктор". Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном обсуждению госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщил руководитель Минздрава республики Дмитрий Березин.

По его словам, за период реализации программы в отрасль с 2011 по 2016 годы прибыло 185 врачей. В этом году заявления приняты от 80-ти докторов. Кроме того, в медорганизации республики из других регионов России прибыло для трудоустройства 70 специалистов – 42 врача и 28 работников из числа среднего медперсонала.

В числе мер, направленных в 2017 году на привлечение и закрепление кадров Д. Березин назвал: предоставление компенсационных выплат в размере миллиона рублей врачам (80 докторов), 350 тысяч рублей - средним медработникам (восемь специалистов); предоставление компенсационных выплат в размере 100 тысяч рублей врачам, впервые устраивающимся на работу по перечню дефицитных специальностей (14 врачей); премии победителям республиканского конкурса "Лучший врач года" в размере 50 тысяч рублей; премии победителям республиканского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием" в размере 20 тысяч рублей.

"Положительным моментом стало то, что в 2017 году программа "Земский доктор" стала распространяться на врачей в возрасте до 50-ти лет, прибывших в поселки городского типа", - отметил министр.

По его словам, в текущем году продолжился рост общей численности докторов. Показатель обеспеченности на 10 тысяч населения составил 41,5 (план – 39,2). Однако, несмотря на это, наблюдается нехватка врачей отдельных специальностей. К примеру, низкая укомплектованность наблюдается среди врачей скорой медицинской помощи (35,7%), судебно-медицинских экспертов (38,9%), наркологов (41,1%), травматологов-ортопедов (44,9%), патологоанатомов (46,8%).

"Одной из задач на 2018 году станет активизация работы по привлечению в районы специалистов данного профиля с опытом работы, в том числе и из других регионов России, включая соотечественников из-за рубежа, - рассказал Д. Березин. – С этой целью по инициативе Минздрава Коми в 2016 году был расширен перечень наиболее востребованных должностей медицинских работников, при трудоустройстве на которые процентная надбавка к заработной плате устанавливается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях независимо от стажа. Данная процентная надбавка устанавливается по 22 специальностям медработников".