Мини-футбольная "Ухта" дважды уступила дома "Синаре"

Мини-футбольная "Ухта" в рамках очередного тура российской Суперлиги дважды уступила на своем паркете "Синаре" (Екатеринбург), сообщает Минспорта Коми.

Первая встреча подарила зрителям 13 забитых мячей. К 11-й минуте гости уже вели 0-2 – отличились Валерий Демин и Сергей Сорокин. Антон Рудых один мяч отквитал, но уже на 17-й минуте "Синара" вернула комфортное преимущество – гол в активе Максима Герасимова: 1-3.

Во второй половине игры за стартовые три минуты "Синара" реализовала два шестиметровых удара (Сергей Абрамов и Валерий Демин), а на 38-й минуте все тот же Абрамов сделал счет неприлично крупным: 1-6 (гол-шедевр).

"Ухта" не сдалась и ответила двумя точными ударами подряд – отличились Дмитрий Волков (с десятиметровой отметки) и Александр Кузьминых: 3-6. При этом еще одну "десятку" не забил Ростилав Пилипенко.

В заключительные шесть минут игры команды обменялись двумя мячами – на удары Максима Герасимова (десятиметровый) и Константина Агапова "Ухта" ответила голами Антона Рудых и Алексея Иванова.

Итоговый счет встречи: 5-8.

Вторая игра прошла менее результативно. Максим Смирнов вывел "Ухту" вперед уже на второй минуте. Как оказалось, это был единственный и последний мяч хозяев паркета. Валерий Демин и Сергей Абрамов еще до перерыва перевернули ход поединка, а во втором тайме у "Синары" отличились Константин Агапов и Андрей Бастриков: 1-4.