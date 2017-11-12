Мини-футбольная "Ухта" дважды уступила дома "Синаре"

12 ноября 2017 года, 19:30 |
Фото Минспорта РК

Мини-футбольная "Ухта" в рамках очередного тура российской Суперлиги дважды уступила на своем паркете "Синаре" (Екатеринбург), сообщает Минспорта Коми.

Первая встреча подарила зрителям 13 забитых мячей. К 11-й минуте гости уже вели 0-2 – отличились Валерий Демин и Сергей Сорокин. Антон Рудых один мяч отквитал, но уже на 17-й минуте "Синара" вернула комфортное преимущество – гол в активе Максима Герасимова: 1-3.

Во второй половине игры за стартовые три минуты "Синара" реализовала два шестиметровых удара (Сергей Абрамов и Валерий Демин), а на 38-й минуте все тот же Абрамов сделал счет неприлично крупным: 1-6 (гол-шедевр).

"Ухта" не сдалась и ответила двумя точными ударами подряд – отличились Дмитрий Волков (с десятиметровой отметки) и Александр Кузьминых: 3-6. При этом еще одну "десятку" не забил Ростилав Пилипенко.

В заключительные шесть минут игры команды обменялись двумя мячами – на удары Максима Герасимова (десятиметровый) и Константина Агапова "Ухта" ответила голами Антона Рудых и Алексея Иванова.

Итоговый счет встречи: 5-8.

Вторая игра прошла менее результативно. Максим Смирнов вывел "Ухту" вперед уже на второй минуте. Как оказалось, это был единственный и последний мяч хозяев паркета. Валерий Демин и Сергей Абрамов еще до перерыва перевернули ход поединка, а во втором тайме у "Синары" отличились Константин Агапов и Андрей Бастриков: 1-4.

Комиинформ

  Ключевые слова: футбол
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:29 11.11.2017
"Новая Генерация" одержала волевую победу над "Автодором"
09:21 11.11.2017
Сыктывкарская "НИКА" объявила новый конкурс для болельщиков
17:14 10.11.2017
В Сыктывкаре проходят бесплатные тренировки по смешанному боевому единоборству


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Георгий. Периодически нуждаюсь в волонтерской помощи. (Воркута)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

11 ноября

В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.



Подробнее...



В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.


Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео