В Усинске 17-летний водитель попал в ДТП

12 ноября 2017 года, 18:00 | Усинск
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Усинске 17-летний водитель попал в ДТП.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 12 ноября, около 12:05, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

Водитель 1984 г.р, управляя автомашиной "Опель Астра", двигался по ул. Транспортная со стороны ул. Магистральная в направлении ул. Заводская.

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Совершая выезд с прилегающей территории д.9 ул. Транспортная, он не уступил дорогу автомашине ВАЗ 2114 под управлением 17-летнего юноши, который двигался по главной дороге ул. Транспортная со стороны ул. Кооперативная в сторону ул. Заводская.

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В результате столкновения пострадали оба водителя.

Они получили травмы головы, госпитализация не потребовалась.

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Как уточнили в ГИБДД, 17-летний водитель ВАЗа не имел права управления транспортным средством, причем в этом году он уже привлекался к ответственности за езду без прав.

Машина передана отцу.

Второй водитель за год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз. Стаж - с 2012г.

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Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

Ольга Белова

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Усинск
  Рубрика: Происшествия
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