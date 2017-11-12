Макаревич уволил Андрея Державина из "Машины времени" за позицию по Крыму

12 ноября 2017 года, 17:30 |
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Накануне гастролей по Украине Андрей Макаревич решил заменить клавишника "Машины времени" ухтинца Андрея Державина, поддержавшего присоединение Крыма к России. Об этом в Фейсбуке написал журналист Айдер Муждабаев, сообщает news.rambler.ru.

"Согласно последней информации, перед гастролями в Украине Андрей Макаревич решил заменить клавишника группы "Машина времени" Андрея Державина, подписавшего "открытое письмо Путину" в поддержку аннексии Крыма и войны, на другого музыканта", — написал он.

При этом Муждабаев уточняет, что Державин исключен из состава не только на время гастролей, а навсегда.

Два года назад украинские СМИ написали о распаде коллектива, в котором возник конфликт из-за разного отношения к присоединению Крыма к России. Отметим, новость о том, что Макаревич выгнал Державина из группы, уже обсуждалась украинскими СМИ в 2015 году. Андрей Державин и директор группы Владимир Сапунов подписали письмо в поддержку российского президента и его политики, а бас-гитарист, вокалист и композитор рок-группы Александр Кутиков — поддержал Украину. Однако Макаревич тогда информацию о расколе коллектива опроверг.

***Андрей Державин родился 20 сентября 1963 г.р. в Ухте Коми АССР. Советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик. Бывший лидер группы "Сталкер". С 2000 года — клавишник группы "Машина времени". Уроженец Ухты продолжает сольную карьеру, выступая на сборных ретро-концертах.

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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