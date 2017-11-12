Идите с "Миром": Пять частых вопросов о новых платежных картах

В России выпущено уже более 25 миллионов банковских карт "Мир". Свыше половины из них получили бюджетники - в силу закона выплаты из бюджетной системы должны быть переведены на национальные карты. Однако многие владельцы "Мира" до сих пор не знают о всех возможностях карты и волнуются за безопасность проведенных с ее помощью платежей.

В ходе горячей линии с читателями "Российской газеты" глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о возможностях и безопасности карт "Мир".

- Владимир Валерьевич, где-то оплачивать карточкой "Мир" бесконтактно получается нормально, а где-то приходится вставлять в терминал и набирать ПИН-код. Почему так?

- Три четверти всех выпущенных разными банками карт "Мир" - это уже "бесконтакт", и мы ставим задачу, чтобы до конца этого года или в первом квартале следующего их поддерживала вся терминальная сеть, которая работает с бесконтактными картами.

Платежные системы, имеющие и свое бесконтактное приложение на карте, и свое бесконтактное терминальное ядро, можно пересчитать по пальцам одной руки. "Мир" относится к их числу, но, когда речь заходит о такой колоссальной инфраструктуре (а в России одних только POS-терминалов два миллиона), требуется еще немного времени, чтобы это проникло во все сети приема, во все банки-эмитенты.

Мы стартовали как платежная система со своими собственными технологическими разработками и возможностями очень быстро. И продолжаем быстро двигаться, но все-таки определенные шаги весь рынок должен пройти вместе с нами.

- В магазинах есть в основном наклейки, что принимаются карты Visa и MasterCard, а логотип "Мира" есть далеко не везде. Значит ли это, что там нельзя расплатиться этой картой?

- Наверное, это одна из проблем быстрого роста. Карта "Мир" в России принимается сегодня везде, где вообще есть прием других карт, это точно. Но до конца не решен вопрос брендирования, распространения наклеек по торгово-сервисным предприятиям. Мы занимаемся этим буквально каждый день.

Отношение в мире к нам начинает меняться благодаря тому технологическому багажу, который мы создали

- Читатели интересуются, когда появится возможность оплачивать покупки "Миром" с помощью смартфонов.

- На выходе у нас сейчас совместный проект с Samsung Pay. Возможность загрузки карты "Мир" в Samsung Pay уже до конца этого года смогут обеспечивать четыре банка, в дальнейшем этот проект будет расширяться.

- Многие крупнейшие зарубежные интернет-магазины ничего не знают про карты "Мир", не принимают их к оплате. Как быть в этом случае?

- Международный прием - это, пожалуй, самая проблемная точка не только для нас, но и для любой другой платежной системы. Внутри России можно со всеми договориться и обеспечить прием карт в максимально короткие сроки, а зарубежные рынки для нас открываются медленнее.

Мы сейчас идем несколькими путями для того, чтобы обеспечить прямой прием карт в Интернете. Уже сейчас можно заказать в вашем банке кобейджинговую карту, например, "Мир"-Maestro, ее можно привязать ко всем популярным зарубежным сервисам.

У нас есть проекты по взаимодействию с ведущими интернет-магазинами, которое может происходить в разных формах. Например, можно договориться с крупными платежными сервисами и привязывать к их кошелькам карту "Мир". Можно договариваться напрямую с крупнейшими интернет-площадками о расчетах через тот или иной российский банк. Так, AliExpress с "Миром" уже работает, хотя подготовка шла долго и непросто. Но десятки миллионов транзакций по картам ежемесячно сделали свое дело, и сейчас уже наш логотип присутствует на главной странице. С большими международными игроками, к сожалению, не все так быстро, здесь уже вопрос в том, чтобы они увидели коммерческую выгоду.

20 процентов скидки можно получить при расчетах картой "Мир". Пока только в Москве и Московской области, но в I квартале 2018 года программа лояльности по этим картам будет распространена на всю страну.

Мы видим, что отношение в мире к нам начинает меняться благодаря тому технологическому багажу, который мы создали буквально за два года. Еще раз подчеркну, что такого же уровня технологии собственной разработки есть только у пяти ведущих международных платежных систем. Но времени не хватает, чтобы "окучить" весь мир сразу, к сожалению.

- Люди скептически относятся к безопасности карт "Мир" - читательница пишет, что у них, как ей сказали, нет совсем никакой защиты, деньги на них держать опасно. И в день зарплаты она перекидывает все на старую карту, благо ее не отобрали.

- Приходится, к сожалению, сталкиваться с тем, что даже сотрудники банков подчас с недоверием относятся к российской платежной системе. Не хочется сильно хвастаться, но наши системы защиты как минимум не хуже всего того, что есть на сегодня в платежной индустрии, более того, они превосходят самые современные стандарты. Это касается и защиты самого платежного приложения на чипе, и защиты каналов передачи данных, и системы аутентификации и идентификации держателей карт.