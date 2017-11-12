В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже выполнили наказ студентов 1967 года и пригласили их вместе отпраздновать столетие Октября

12 ноября 2017 года, 13:13 | Сыктывкар
Фото СГПК им.Куратова

Письмо в будущее из 1967 года, сохранившееся в музее истории Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова колледжа, стало поводом для проведения круглого стола "Перекличка поколений".

В этом послании студенты школьного отделения рассказали о мировых событиях, о роли училища в подготовке педагогических кадров для республики, о своей студенческой жизни, а также о мечте построения коммунизма.

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10 ноября в стенах педколледжа собрались преподаватели и выпускники разных поколений, чтобы отметить и обсудить 100-летие Октябрьской революции и 96-летие колледжа.

"Перекличка поколений" началась с приветственного слова заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максима Ганова, который подчеркнул значение сохранения преемственности поколений в передаче педагогического опыта.

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Слова благодарности выпускникам, педагогам педучилища, которые поддержали идею проведения круглого стола, выразил директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова Дмитрий Беляев.

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Во встрече приняли участие 19 выпускников и преподавателей, чьи судьбы были связаны с педучилищем 50 лет назад. Приятным сюрпризом стало появление Леонида Маланьина, возглавлявшего педагогическое училище с 1966 по 1977 год.

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Его выпускница, председатель Общественной палаты Республики Коми Галина Киселева в своем выступлении подчеркнула особую значимость и необходимость сохранения педагогических традиций, сформированных за 96-летнюю историю существования колледжа, вспомнила счастливые студенческие годы. Почетным гостем круглого стола стал председатель Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий "Покаяние" Михаил Рогачев, который отметил особую значимость события через призму истории России и Республики Коми.

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В ходе круглого стола выпускники, студенты и преподаватели колледжа вспомнили о роли Октябрьской революции, кардинально изменившей ход истории нашего государства, о современных подходах к трактовке исторических событий. Участники определили ключевые изменения, произошедшие в педучилище за последние 50 лет. Студенты и преподаватели колледжа презентовали свое письмо-обращение в будущее, в котором они рассказали о современной России, о жизни студенчества, а также поделились своим видением будущего и предположили перспективы развития образования в 2067 году. Капсулу с посланием будущему поколению студенты передали на хранение в музей истории колледжа.

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Особые слова благодарности прозвучали в адрес заслуженного учителя Коми АССР заведующего музеем истории колледжа Ольги Балашовой и преподавателя Анастасии Рожиной, которые выступили инициаторами и главными организаторами "Переклички поколений". Участники решили продолжать традиции встречи поколений, и современное студенчество взяло на себя ответственность за организацию встречи поколений через 50 лет.

Комиинформ

  Ключевые слова: студенты, СГПК, память, история
  Рубрика: Общество
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