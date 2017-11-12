В Этношколе состоялось первое занятие по фелтингу

12 ноября 2017 года, 16:45 | Сыктывкар

В Этношколе Республиканского центра дополнительного образования состоялось первое занятие по фелтингу.

Как рассказала "Комиинформу" руководитель проекта "Этношкола" Татьяна Попова, интерес к валянию из шерсти проявили люди разных возрастов и профессий, на первом мастер-классе под руководством опытного мастера Коми ремесленной палаты Анны Роговой сваляли брошь в виде цветка. А.Рогова рассказала им о материалах для валяния, поделилась некоторыми секретами ремесла и презентовала свои изделия.

"Мне понравилось, что с нами занималась мама, которая привела своего ребенка танцевать, а сама она не теряла времени и с пользой провела ожидание дочери", - рассказала Т.Попова.

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Творческая атмосфера, царившая на занятии, позволила создать неповторимые цветы, каждый из которых отличался цветом, формой и размером.

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После занятия участники поделились своими впечатлениями, обменялись контактами и договорились о встрече в следующую субботу на очередном занятии в Этношколе.

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По словам Т.Поповой, занятия по фелтингу продолжатся до конца года. Совсем скоро в Этношколе круг изучаемых ремесел расширится и добавятся занятия по глинопластике. В рамках соглашения о сотрудничестве между Республиканским центром дополнительного образования и некоммерческим партнерством "Коми ремесленная палата" запланировано оснащение мастерской на базе Центра гончарными кругами и современными муфтельными печами с программным обеспечением . В начале следующего года всех желающих пригласят освоить гончарное искусство.

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Напомним, проект "Эношкола" в Республиканском центре дополнительного образования начал свою работу 11 ноября. Его главные задачи - поддержка мастеров и ремесленников через вовлечение в образовательную деятельность и расширение образовательных услуг учреждения.

Комиинформ

  Ключевые слова: Этношкола
  Рубрика: Общество
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