В Жешарте молодой человек обокрал женщину, предоставившую ему кров и питание

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению безработного 21-летнего жителя п. Жешарт в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище), сообщает прокуратура Коми.

Дело интересно тем, что подсудимый совершил дерзкое преступление в отношении женщины пожалевшей его, и предоставившей ему кров и питание. Несмотря на молодость, фигурант ранее уже был судим за аналогичные преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы.

Установлено, что зимой 2017 года безработный молодой человек, не имеющий какого-либо дохода и проживавший за счет потерпевшей в ее квартире, в "благодарность", пока последняя находилась на работе, похитил денежные средства и валюту на значительную сумму, после чего скрылся с места преступления.

Вину подсудимый признал частично, однако стороной обвинения суду представлены неопровержимые доказательства его причастности к инкриминируемому деянию.

Суд, согласившись с квалификацией, предложенной стороной обвинения, признал рецидивиста виновным в совершении кражи с проникновением в жилище, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 19 дней в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворено поддержанное гособвинителем исковое заявление потерпевшей о возмещении с подсудимого причиненного преступлением ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.