В Усть-Вымском районе проинспектировали дома для переселенцев

В Усть-Вымском районе прошел рейд по контролю за качеством жилья, построенного по программе переселения граждан из аварийного жилья. Такие рейды по поручению главы Коми Сергея Гапликова проходят сейчас по всей республике.

В Усть-Вымском районе комиссия проинспектировала дом в поселке Студенец, жители которого, заселившись пару месяцев назад, написали обращение в администрацию муниципалитета с просьбой проверить работу газовых котлов в квартирах. По мнению жильцов, оборудование работает слишком шумно.

Проведать новоселов отправилась комиссия во главе с председателем Общественного совета при администрации Усть-Вымского района Валентиной Краевой. К ней присоединились начальник районного отдела строительства Вячеслав Терентьев, начальник отдела по муниципальному жилищному контролю Елена Чешихина и представитель застройщика Андрей Марков.

В ходе осмотра выяснилось, что котлы в квартирах и в самом деле шумят. В студенецком доме каждая квартира оборудована газовым котлом. Застройщик - ООО "Медиал-полимер" - предусмотрел установку двухконтурных котлов, чтобы у жильцов была возможность при желании подключить горячую воду. Совпадение это или нет, но особенно шумно работают котлы у тех, кто успел подключиться к горячему водоснабжению. Жильцы уже заключили договор на обслуживание газового оборудования с емвинским филиалом АО "Газпром газораспределение", однако им хотелось бы, чтобы котлы осмотрел специалист, у которого есть опыт работы с данной модификацией оборудования.

А. Марков предоставил контактные данные организации, которая специализируется на установке и обслуживании данного оборудования. Местная администрация вызовет специалистов, чтобы они помогли разобраться с этой проблемой.

Осмотрев дом в Студенце, комиссия убедилась, что он добротный, кирпичный, построен на совесть.

"Мы своими глазами видели, как он строился, и не имеем претензий к строителям", - заверила Галина Струкова.

Ее сыну Степану выделили в новом доме квартиру. Есть проблемы с вентиляцией, но их обещали решить.

Есть еще одна проблема, беспокоящая жильцов – отсутствие отопления в санузле. Поскольку в квартирах нет ни ванн, ни душевых кабин, отопление не положено по нормам. Лишь в двух квартирах, выходящих на северную сторону, имеются батареи в туалетах и даже в коридорах.

Специалисты районной администрации продумают, какой вариант стационарного отопления предложить жильцам. Возможно, это будут электрические полотенцесушители или иное оборудование.

Участники рейда побывали практически во всех квартирах, обследовали чердачные помещения и цокольное пространство. Протечек нигде не обнаружено, слой утеплителя сухой, в цокольном помещении все коммуникационные вводы утеплены. А. Марков взял на заметку проблемы с вентиляцией в двух квартирах и предупредил жильцов, чтобы не спешили добавлять секции к батареям, пока не решится вопрос с отладкой газовых котлов.

"Мы зафиксировали все жалобы, будем помогать жильцам решать вопросы. Все, кто в наше время переселяется в новые дома, вынуждены налаживать быт с учетом личных потребностей, - подвел итоги рейда начальник отдела строительства администрации Усть-Вымского района В. Терентьев. – Серьезных дефектов нет, со временем все встанет на свои места. Мы держим связь с жильцами и администрацией п. Студенец, наедине с проблемами их не оставим".