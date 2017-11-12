Летчики в Коми отслеживают лесные пожары с этого года напрямую через планшеты
Возможность оценки летчиками-наблюдателями лесопожарной обстановки на всей территории Коми напрямую через планшеты реализована в этом году в республике благодаря развитию мобильного приложения информсистемы "Лесные пожары".
Это один из важных итогов информатизации в регионе, внедряемой в разных отраслях по линии госпрограммы "Информационное общество". Результаты ее исполнения озвучили на неделе на совещании в Госсовете. Одним из содокладчиков выступил директор территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми (ТФИ) Дмитрий Полшведкин
Он, в частности, рассказал, что в текущем году продолжено развитие мобильного приложения для информационно-аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Коми "Лесные пожары". Прототип, разработанный годом ранее, доработан и в пожароопасном сезоне нынешнего года приложение проходило опытную эксплуатацию.
"Реализована передача данных о пожарах с центрального сервера в мобильное устройство, позволяющая летчику-наблюдателю оценивать лесопожарную обстановку на всю территорию Коми напрямую через планшет. В свою очередь, данные, формируемые в планшете, в том числе информация по обнаруженным пожарам и текущее местоположение летчика, передаются в центральную систему", - пояснил директор центра.
По его словам, важной особенностью приложения является кроссплатформенность, то есть возможность работы на разных аппаратных платформах и операционных системах (Windows, Android).
"До конца года будут реализованы функциональные блоки "Паспорт пожара" и "Авиамаршруты"", - добавил Дмитрий Полшведкин.
Он напомнил, что информационно-аналитическая система Республики Коми "Лесные пожары" второй сезон успешно отработала и в соседних регионах: Пермском крае и Архангельской области.
Дарья Шучалина
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