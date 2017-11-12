Было - стало: новые кресла установили в домах культуры в Помоздино и Югыдъяге

12 ноября 2017 года, 19:00 | Усть-Куломский
Фото администрации Усть-Куломского района

Новые кресла установлены в зрительных залах домов культуры села Помоздино и поселка Югыдъяг Усть-Куломского района.

Как сообщили "Комиинформу" в администрация Усть-Куломского района, средства в размере 800 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы объектов культуры муниципалитета были выделены за счет республиканской программы "Культура".

Bylo-stalo1.jpg

На данную сумму приобретено 400 кресел, которые установили в домах культуры района, в том числе 150 кресел в селе Помоздино и 250 - в поселке Югыдъяг.

Ежегодно в каждом из домов культуры проводится более сотни мероприятий, которые посещают около 11 тысяч человек. Работают около 19 клубных формирований, в которых занимаются по 196 человек. Ранее эти дома культуры были признаны "Лучшими учреждениями культурно-досугового типа" среди сельских культурно-досуговых учреждений.

Bylo-stalo2(1).jpg

Помоздинский народный театр им. В. Чисталева, народный хор "Радлун" из Помоздинского дома культуры, а также ансамбль народной песни "Югыдлань" из поселка Югыдъяг защищают честь района на республиканском уровне.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Югыдъяг, помоздино, кресла, дом культуры, Было-стало
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

19:43 10.11.2017
В Постпредстве Коми откроется выставка молодого художника из Воркуты
10:25 09.11.2017
Дети Коми смогут раскрасить традиционный национальный костюм
16:57 07.11.2017
Фелтинг, пэчворк, макраме: в Сыктывкаре открывается "Этношкола"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Мы рядом
Георгий. Периодически нуждаюсь в волонтерской помощи. (Воркута)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью





Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео