Было - стало: новые кресла установили в домах культуры в Помоздино и Югыдъяге

Новые кресла установлены в зрительных залах домов культуры села Помоздино и поселка Югыдъяг Усть-Куломского района.

Как сообщили "Комиинформу" в администрация Усть-Куломского района, средства в размере 800 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы объектов культуры муниципалитета были выделены за счет республиканской программы "Культура".

На данную сумму приобретено 400 кресел, которые установили в домах культуры района, в том числе 150 кресел в селе Помоздино и 250 - в поселке Югыдъяг.

Ежегодно в каждом из домов культуры проводится более сотни мероприятий, которые посещают около 11 тысяч человек. Работают около 19 клубных формирований, в которых занимаются по 196 человек. Ранее эти дома культуры были признаны "Лучшими учреждениями культурно-досугового типа" среди сельских культурно-досуговых учреждений.

Помоздинский народный театр им. В. Чисталева, народный хор "Радлун" из Помоздинского дома культуры, а также ансамбль народной песни "Югыдлань" из поселка Югыдъяг защищают честь района на республиканском уровне.