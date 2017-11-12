Контроль из космоса позволит тщательнее отслеживать расхитителей природных богатств в Коми

Создание в Коми госсистемы мониторинга природопользования на основе Регионального банка аэрокосмических данных позволит эффективнее контролировать использование лесфонда и других природных ресурсов, вовремя выявляя "черных лесорубов" и других расхитителей "кладовой природы" в республике.

Как уже сообщал "Комиинформ", в рамках обсуждения на неделе в Госсовете исполнения госпрограммы Республики Коми "Информационное общество" в числе содокладчиков перед парламентариями выступил директор территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми (ТФИ) Дмитрий Полшведкин.

Он доложил депутатам в числе иной информации о сопровождении и эксплуатации геоинформационных систем в Коми. По его словам, в течение года велись работы по поддержанию в актуальном состоянии геоинформационных ресурсов и баз данных автоматизированной геоинформационной кадастровой системы (АГИКС) Коми. В том числе госкадастров и реестров, ведение которых возложено на ТФИ.

"Обновлено и актуализировано около полусотни информационных ресурсов. Из числа сопровождаемых следует выделить информационные системы: регулирования использования минерально-сырьевых ресурсов Коми ("Недра"), по природно-ресурсному потенциалу Коми, "Особо охраняемые природные территории Коми" и по лесным ресурсам и лесопользованию. По окончании года будет сформирован и размещен в интернете бюллетень информационных ресурсов АГИКС", - пояснил докладчик.

Он рассказал и о создании комплексной системы получения, обработки и предоставления пространственных данных на основе материалов дистанционного зондирования Земли. Как выяснилось, за этот год на территорию Коми от Научного центра оперативного мониторинга Земли получены данные дистанционного зондирования Земли из космоса с российских космических аппаратов.

Площадь покрытия снимков с учетом их взаимного перекрытия составила 132 тысячи квадратных километров. С общедоступного интернет-ресурса Геологической службы США были отобраны и поставлены спутниковые снимки с космического аппарата "Landsat-8" на всю территорию Коми.

По итогам реализации в этом году мероприятия по "Созданию комплексной системы получения, обработки и предоставления пространственных данных на основе материалов дистанционного зондирования Земли" разработаны предложения по созданию в Коми госсистемы мониторинга природопользования на основе Регионального банка аэрокосмических данных.

"Потребность его внедрения обусловлена необходимостью использования в Коми современных методов учета и контроля природных ресурсов для повышения эффективности госрегулирования в сфере их использования и охраны окружающей среды. Предложения сформированы на проработанной методологической основе", - пояснил директор фонда.

Он добавил, в рамках подготовки предложений при тестовом дешифрировании спутниковых изображений на пилотных участках в Коми выявлены объекты с признаками несанкционированного использования общераспространенных полезных ископаемых и лесных ресурсов. Материалы направлены для проведения проверки в природоохранную службу Минпрома Коми.