В 2018 году вырастут выплаты за декретный отпуск

11 ноября 2017 года, 17:30 |
Фото Антона Пархачева

Максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц, что на 3542 рубля больше, чем в этом году. Таков же будет и максимальный размер больничных, рассказали "РГ" в минтруде.

Максимум пособия по уходу за ребенком составит 24 503 рубля.

Рассчитывать на максимальные пособия смогут люди, официально зарабатывающие в этом году не менее 755 тысяч рублей в год или 63 тысячи в месяц (таков предельный размер зарплаты, с которой сейчас платятся взносы в государственные внебюджетные фонды), а за 2016-й - 718 тысяч рублей (в среднем около 60 000 в месяц). Если доход ниже, меньше будут и пособия.

В 2017 году они исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018-м за 2017 и 2016 годы. Декретный отпуск длится 140 дней, за него женщина может получить 282 тысячи рублей. Если беременность многоплодная или осложненная, то декрет продлят и выплата вырастет.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком женщина может оформить по окончании 140 дней. Если женщина в 2017 и 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но находилась в отпуске по уходу за ребенком или трудилась, но получала зарплату не более минимального размера оплаты труда, ей будет положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом за все 140 дней, 35 921 рубль, по уходу за ребенком - 3120 рублей в месяц.

Комиинформ

  Ключевые слова: дети
  Рубрика: Общество
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