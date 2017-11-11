Власти Коми развивают Геопортал региона в рамках работ по импортозамещению

11 ноября 2017 года, 14:02 | Сыктывкар
Фото Госсовета Коми

Власти Коми в рамках плана мероприятий по импортозамещению снимают зависимость Геопортала республики от зарубежной программной платформы, развивая информатизацию на основе отечественных технологий.

Как уже сообщал "Комиинформ", в Госсовете на этой неделе депутаты проанализировали исполнение госпрограммы Республики Коми "Информационное общество". Одним из содокладчиков выступил директор территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми (ТФИ) Дмитрий Полшведкин.

Он рассказал о том, что в рамках плана мероприятий по импортозамещению в Коми в этом году продолжены работы по созданию геоинформационной платформы геопортала региона. Так, в картографическом обозревателе геопортала реализованы функции управления, поиска и обработки пространственных данных. Обозреватель адаптирован для работы с геоданными ГЛОНАСС/GPS, до конца года будут реализованы функции по администрированию обозревателя, а также удаленному редактированию пространственных данных.

"Картографический обозреватель геопортала Коми будет запущен в промышленную эксплуатацию, заменив, по сути, ранее разработанный, который был построен на зарубежной программной платформе (ESRI, США). Готовятся документы для включения разработанного программного продукта в Единый реестр отечественного программного обеспечения", - отметил Дмитрий Полшведкин.

Среди преимуществ принятого решения он обозначил экономию бюджетных средств, отказ от приобретения дорогостоящего программного обеспечения и техподдержки, а также самостоятельное независимое развитие и формирование собственного наукоемкого коммерчески привлекательного продукта. Тем более что это является возможностью свободной реализации разработок для других регионов и коммерческих организаций.

"Завершены работы по переводу отраслевых картографических ресурсов Автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Коми (АГИКС РК), представленных в системе геопортала Коми, в формат данных, необходимый для работы на новой геоинформационной платформе. Кроме того, до конца года будет сформирована и опубликована в системе геопортала топографическая основа на всю территорию Коми масштаба 1:100 000 (до этого момента в качестве базового масштаба карт использовался масштаб 1:200 000)", - пояснил докладчик.

Одна из предстоящих задач – обеспечить перевод действующих отраслевых геоинформационных систем на новую геоинформационную платформу. В текущем году уже начаты работы по преобразованию информационно-аналитической системы прогнозирования, мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации лесных пожаров в Коми.

"В этом году спроектирована структура базы данных системы, разработан графический интерфейс пользователя. До конца года будет разработана служба сбора данных о пожарах, а также функциональные блоки "Паспорт пожара", "Данные авиалесохраны", "Текущие пожары" и "Сводный план". К пожароопасному сезону 2018 года обновленную систему планируется запустить в режиме опытной эксплуатации. Она будет обладать гораздо большими функциональными возможностями для пользователя по сравнению с прежней", - уточнил директор ТФИ.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: экология, IT, Госсовет
  Рубрика: Экология
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