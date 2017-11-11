Усть-Куломское землячество пригласит туристов из Сыктывкара на отдых в район

Усть-Куломское землячество в Сыктывкаре презентует книгу земляка к 100-летию революции и проведет туристические посиделки для привлечения отдыхающих в район.

Как сообщил "Комиинформу" председатель землячества Дмитрий Шатохин, в столице Коми на заседании совета Усть-Куломского землячества подведены промежуточные итоги года и определены планы на ближайшее время, а также на следующий год.

Одним из важных результатов года собравшиеся признали налаживание сотрудничества с Коми республиканской академией госслужбы и управления в рамках подписанного соглашения. Вуз сможет предоставлять скидки на обучение студентов из Усть-Куломского района. Еще один итог в сфере образования – выделение землячеством учрежденных именных стипендий лучшим учащимся из района за особые успехи в изучении коми языка и литературы. Таковые получили пятеро школьников.

"Землячество вносит вклад и в развитие малых деревень. В этом году небольшой поселок Диасерья отметил юбилей, в честь которого односельчане при содействии землячества выпустили книгу "Заново открой свою любовь" о ветеранах, внесших вклад в становление и развитие поселка", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, в совет землячества поступило предложение уроженца района, в прошлом – депутата Госсовета Коми Валерия Потолицына, в 2018-2019 годах принять участие в мероприятиях по случаю 300-летия малого населенного пункта – села Парч.

"Стараемся искать разные формы работы, чтобы было интересно всем, от мала до велика. Это и велопробег "Через Седой Тиман" для молодежи, и встреча в рамках дня пожилого человека для старшего поколения. В следующем году отметим знаковые даты: 90-летие со дня образования района и 20-летие хора "Эжвакатыд". Тяжело, конечно, без нашего моторчика Раисы Шаховой, но стараемся, держимся", - отметил руководитель объединения.

В планах – открытие мемориальной доски почетному гражданину района, заслуженному строителю России Феликсу Карманову. Она будет установлена на стене дома, в котором он жил.

Что же касается ближайших проектов, уже ближайший понедельник, 13 ноября состоится презентация книги уроженца деревни Сордйыв Михаила Игнатова "Переворот" к 100-летию Октябрьской революции (выпущена при содействии землячества). А во второй половине месяца пройдут "туристические посиделки" в центре коми культуры. Посетителей познакомят с достопримечательностями муниципалитета и пригласят на отдых в район.