В Коми расширят видеонаблюдение за правопорядком на улицах и автодорогах

Камеры уличного видеонаблюдения и видеофиксации нарушения правил дорожного движения на территории Коми будут установлены в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На благое дело власти региона затратят более 76 миллионов рублей.

Как уже сообщал "Комиинформ", на этой неделе в Госсовете депутаты проанализировали госпрограмму Республики Коми "Информационное общество". О ее исполнении парламентариям доложил заместитель руководителя Администрации Главы региона – начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов.

По его словам, в числе прочих мероприятий в рамках программы 76,7 миллиона рублей в 2018 году будут направлены на создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В его рамках запланировано внедрение двух единых центров операционного реагирования (в Сыктывкаре и Ухте) для интеграции всех подсистем и комплексов в области безопасности жизнедеятельности, а также других систем в единое информационное пространство.

"Будет создан и усовершенствован правоохранительный сегмент системы в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте с установкой 371 камеры уличного видеонаблюдения. А также намечено создание комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Коми с установкой 72 рубежей. Из них 20 рубежей в Сыктывкаре, девять в Ухте, по пять в Воркуте, Усинске и Печоре. Кроме того, десяток рубежей контроля – на автодороге "Вятка", по девять – на автодорогах Сыктывкар-Ухта и Сыктывкар-Усть-Кулом", - сообщил докладчик.

Он отметил, что предусмотрена и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Коми (РАСЦО "Парма") в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, а также обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания создаваемых комплексов и систем.

"На первом этапе в 2018 году предстоит создать 72 рубежа контроля системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На втором этапе в 2019 году – оставшиеся подсистемы единых центров операционного реагирования, 371 камеру видеонаблюдения и РАСЦО", - добавил выступавший.

Серьезные бюджетные вложения в "Безопасный город" позволят усилить контроль за правопорядком на улицах и на проезжих частях в городах и районах республики.