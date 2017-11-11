За сутки в Коми произошло два пожара из-за неосторожного обращения с огнем

11 ноября 2017 года, 12:39 | Ухта, Усинск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

10 ноября в республике произошло два пожара. По предварительным данным, их причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Так по улице 2-й Индустриальной в поселке Бельгоп под Ухтой произошел пожар в хозяйственной постройке - пристройке к ангару. Вызов поступил дежурному в 16:04, а в 16:09 пожарные уже прибыли на место. Ликвидировать возгорание на площади 42 квадратных метра удалось в 17:52.

Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным МЧС по Коми, причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Второй случай произошел в панельном девятиэтажном доме по улице Молодежной в Усинске. В 19:19 на пульт поступил вызов, а в 19:24 приехали пожарные.

Оказалось, что в одном из подъездов горит электрощиток. Пожар на площади четыре квадратных метра был ликвидирован в 20:00.

Погибших и пострадавших также нет. Предварительная причина возникновения пожара также неосторожное обращение с огнем.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:34 11.11.2017
В Ухте на пожаре погибла женщина
19:14 09.11.2017
В Инте жители микрорайонов "Южный" и "Спортивный" пожаловались на холод в квартирах
10:17 09.11.2017
Спасатели Прилузья помогли доставить пенсии и почту по бездорожью


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Мария. Незрячая. Мечтаю преподавать историю или стать радиоведущей. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

11 ноября

В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.



Подробнее...



В этот день в 1480 году завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил.


Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео