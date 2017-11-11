За сутки в Коми произошло два пожара из-за неосторожного обращения с огнем

10 ноября в республике произошло два пожара. По предварительным данным, их причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Так по улице 2-й Индустриальной в поселке Бельгоп под Ухтой произошел пожар в хозяйственной постройке - пристройке к ангару. Вызов поступил дежурному в 16:04, а в 16:09 пожарные уже прибыли на место. Ликвидировать возгорание на площади 42 квадратных метра удалось в 17:52.

Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным МЧС по Коми, причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Второй случай произошел в панельном девятиэтажном доме по улице Молодежной в Усинске. В 19:19 на пульт поступил вызов, а в 19:24 приехали пожарные.

Оказалось, что в одном из подъездов горит электрощиток. Пожар на площади четыре квадратных метра был ликвидирован в 20:00.

Погибших и пострадавших также нет. Предварительная причина возникновения пожара также неосторожное обращение с огнем.