В Ухте на пожаре погибла женщина
На вторых Ярегских дачах под Ухтой в ночь с 10 на 11 ноября произошел пожар.
Как пояснили "Комиинформу" в МЧС по Коми, вызов поступил спасателям в 02:01. Через пять минут на месте были пожарные. Они застали уже серьезное горение, пламя вырывалось наружу.
Тем не менее, им удалось спасти мужчину 1971-го года рождения. Он получил ожоги лица и рук, был передан скорой помощи и затем госпитализирован.
Но в этом же пожаре погибла женщина 1983-го года рождения.
Пожар на площади 42 квадратных метра удалось ликвидировать в 05:42. Предварительная причина возгорания - неисправность печи.
В связи с этим сотрудники управления МЧС напоминают жителям Коми: каждому необходимо помнить правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Во время топки печи недопустимо:
- топить печь с открытой дверцей;
- перекаливать печи;
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином);
- использовать печи, имеющие сквозные прогары и трещины;
- использовать печи без предтопочных листов из негорючих материалов (рекомендуемый размер предтопочного листа 0,5х0,7м);
- складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить белье над плитой;
- оставлять без присмотра топящуюся печь;
- поручать растапливать печь и присматривать за ней детям;
- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений.
Следует быть внимательным и, чтобы не отравиться угарным газом, не закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.
Необходимо регулярно осматривать свои печи и дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, их нужно устранять не откладывая на потом. Желательно обращаться при этом к опытным печникам-профессионалам.
Елена Кабакова
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