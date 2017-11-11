В Ухте на пожаре погибла женщина

11 ноября 2017 года, 10:40 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На вторых Ярегских дачах под Ухтой в ночь с 10 на 11 ноября произошел пожар.

Как пояснили "Комиинформу" в МЧС по Коми, вызов поступил спасателям в 02:01. Через пять минут на месте были пожарные. Они застали уже серьезное горение, пламя вырывалось наружу.

Тем не менее, им удалось спасти мужчину 1971-го года рождения. Он получил ожоги лица и рук, был передан скорой помощи и затем госпитализирован.

Но в этом же пожаре погибла женщина 1983-го года рождения.

Пожар на площади 42 квадратных метра удалось ликвидировать в 05:42. Предварительная причина возгорания - неисправность печи.

В связи с этим сотрудники управления МЧС напоминают жителям Коми: каждому необходимо помнить правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Во время топки печи недопустимо:

- топить печь с открытой дверцей;

- перекаливать печи;

- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином);

- использовать печи, имеющие сквозные прогары и трещины;

- использовать печи без предтопочных листов из негорючих материалов (рекомендуемый размер предтопочного листа 0,5х0,7м);

- складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить белье над плитой;

- оставлять без присмотра топящуюся печь;

- поручать растапливать печь и присматривать за ней детям;

- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи строений.

Следует быть внимательным и, чтобы не отравиться угарным газом, не закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.

Необходимо регулярно осматривать свои печи и дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, их нужно устранять не откладывая на потом. Желательно обращаться при этом к опытным печникам-профессионалам.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пожар, погибший, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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