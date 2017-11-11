За день в Коми в кювет вылетело две машины

11 ноября 2017 года, 9:05 | Удорский
Фото управления ГИБДД по Коми

10 ноября в Коми произошло две аварии с вылетом автомобилей в кювет.

В Удорском районе двигавшийся в сторону Айкино автомобиль Lada "Калина" в 14:16 съехал в кювет и перевернулся. За рулем был водитель 1968-го года рождения со стажем вождения с 1999-го года.

Как сообщили "Комиинформу" в ГИБДД по Коми, в ДТП пострадали три пассажира машины - двое мужчин и женщина. Все они были пристегнуты ремнем безопасности и получили различные ушибы. Никто из них госпитализирован не был.

За год водитель привлекался к ответственности один раз: за нарушение знаков дорожного движения.

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В тот же день в 20:11 автомобиль Renault SR, двигавшийся со стороны Сосногорска в Ухту, на 341 километре дороги так же съехал в кювет.

За рулем иномарки был водитель 1975-го года рождения. Он пострадал в результате ДТП, получив открытые и закрытые переломы. Был госпитализирован.

В течение года мужчина восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Из них пять - за нарушение скоростного режима.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пострадавшие, ДТП, авария
  Рубрика: Происшествия
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