Сергей Гапликов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел Коми
Сергей Гапликов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел Республики Коми. Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника ОВД и 100-летию советской милиции состоялось сегодня в Коми республиканской филармонии, сообщает пресс-служба главы Коми.
Глава Республики Коми поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за сохранение жизни и покоя людей, защиту интересов государства и борьбу с нарушителями закона и порядка, а также за достойное исполнение трудной, ответственной и почётной миссии.
"Наши ребята сегодня несут службу в местах, где проявляются серьёзные террористические угрозы. И в этих непростых условиях они отличаются выдержкой, профессионализмом, скромностью и принципиальной исполнительностью. - отметил Сергей Гапликов. - Сегодня республика гордится настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой долг, рискуя своей жизнью, побеждают в схватке с преступниками, являются образцом личной порядочности и принципиальности".
Глава Коми отметил качественные изменения в работе правоохранительных органов в области профилактики преступлений и правонарушений: за 10 месяцев этого года на 30% сократилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве, на 21% преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, почти на 30% процентов сократилось число преступлений, совершённых детьми и подростками.
"Уверен, что профессионализм, высокий уровень гражданского самосознания и патриотизм помогут вам и дальше также с честью нести свою нелёгкую, но нужную службу, защищая безопасность и спокойствие жителей республики, а также подавать пример нашему подрастающему поколению", - заключил Сергей Гапликов.
Социологические исследования фиксируют рост доверия граждан к правоохранительным органам. Руководитель региона подчеркнул, что этим доверием надо дорожить и ежедневно его укреплять. Сергей Гапликов также напомнил о словах президента России Владимира Путина, прозвучавших на октябрьскойвстрече с офицерами: "от органов внутренних дел общество ждёт наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроле над миграционными потоками. При этом вся система МВД – в центре и регионах – должна быть нацелена на защиту граждан России, их жизни, здоровья, имущества, прав и законных интересов".
Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов правоохранительных органов, отметив, что их бесценный опыт является лучшим примером для молодых коллег.
Сергей Гапликов пожелал сотрудникам органов внутренних дел и их семьям крепкого здоровья, благополучия, надёжного тыла и дальнейших успехов в службе на благо Республики Коми и России.
Отличившиеся сотрудники органов внутренних дел получили из рук главы Республики Коми государственные награды.
*** Указом президента Российской Федерации за достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, личный вклад в дело укрепления правопорядка и борьбы с преступностью медалью "За отличие в охране общественного порядка" награждён:
Ефремов Андрей Сергеевич - подполковник полиции, начальник Отдела МВД России по городу Инте;
За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью "За спасение погибавших" награждены:
Самойлов Сергей Сергеевич - лейтенант полиции, инспектор (патрульно-постовой службы полиции) мобильного взвода в составе роты отдельного батальона ППСП Управления МВД России по городу Сыктывкару;
Кутлузаманов Александр Васильевич - старший сержант полиции, полицейский взвода в составе отдельной роты ППСП Отдела МВД России по городу Ухте;
Указами главы Республики Коми за заслуги перед Республикой Коми почётное звание "Заслуженный работник Республики Коми" присвоено:
Конареву Владимиру Анатольевичу - полковнику полиции, заместителю начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Коми;
За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми награждены:
Симакин Андрей Васильевич - полковник полиции, заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Коми;
Адонин Сергей Иванович - полковник внутренней службы, помощник начальника управления МВД России – начальник отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Сыктывкару;
Данилов Андрей Николаевич - майор полиции, инспектор по особым поручениям УОООП и ВОИВ РК и ОМС МВД по Республике Коми;
Распоряжениями главы Республики Коми за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел звание "Почётный работник здравоохранения Республики Коми" присвоено:
Большакову Владимиру Евгеньевичу, начальнику (медико-санитарной части) учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть МВД России по Республике Коми";
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм знаком отличия "За безупречную службу Республике Коми" награждены:
Першин Александр Александрович - подполковник полиции, заместитель начальника Муниципального отдела МВД России "Сысольский" – начальник полиции;
Шабалин Евгений Иванович - майор полиции, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сосногорску;
За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности и добросовестное исполнение должностных обязанностей Благодарность Главы Республики Коми объявлена:
Приймаку Кириллу Николаевичу - майору полиции, заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Сыктывкару.
Комиинформ
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