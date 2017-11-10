Сергей Гапликов: "Мы должны слушать и слышать друг друга, поскольку всех нас волнуют общие проблемы"

Глава Республики Коми поблагодарил делегатов конференции коми народа в Сыктывкаре за конструктивное взаимодействие в исполнении наказов жителей региона. В этом году участники обсудили тему языкового и культурного многообразия столицы республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Сергей Гапликов высоко оценил роль конференций коми народа в общественно-политической жизни республики. Это площадки для конструктивного диалога между властью и обществом, где обсуждаются актуальные проблемы и предлагаются пути их решения.

По итогам конференций прошлого года был сформирован обширный перечень вопросов, большинство из которых уже решены, остальные находятся в стадии выполнения. Например, в этом году раньше запланированного срока был открыт стратегически важный для региона участок дороги "Малая-Пера - Ираёль", в посёлке Усть-Нем Усть-Куломского района построен новый дом культуры, а в Удорском районе к новому году появится многофункциональный социокультурный центр. Всё это – результат работы конференций коми народа.

"У людей душа радуется, когда они видят такие позитивные изменения. И это – результат вашей работы в том числе, за что я хочу вас поблагодарить. Именно вы поднимаете с мест многие вопросы, вы контролируете их решение и организуете обратную связь с жителями республики, - обратился к делегатам Сергей Гапликов. – Нам предстоит сделать ещё очень многое: построить школы и детские сады, медицинские учреждения, дома культуры. Пусть это будет не так быстро, как хотелось бы. Но мы готовы вместе с вами двигаться вперёд. Мы должны внимательно слушать и слышать друг друга, поскольку всех нас волнуют общие проблемы, и решать мы их должны сообща".

Одним из самых важных вопросов всех конференций является вопрос сохранения и развития культуры и традиций народов, проживающих на территории Республики Коми. Сергей Гапликов отметил, что благодаря национальной политике президента страны Владимира Владимировича Путина на федеральном уровне очень многое делается для сохранения и развития культур, языков и традиций, проживающих в России народов. правительством Республики Коми, где в мире и согласии проживают представители более 120 национальностей, созданы все условия для сохранения и развития родных языков.

В республике предусмотрена очень серьёзная поддержка обеспечения государственных функций коми языка: осуществляется перевод на коми язык нормативных правовых актов, на двух государственных языках работают официальные интернет-порталы Республики Коми, двуязычны дорожные указатели, вывески, штампы и печати, наименования улиц, на выборах всегда используются оба государственных языка. Обеспечены условия для изучения коми языка и как родного, и как государственного: издаются учебники, оснащаются современным оборудованием кабинеты коми языка, расширяется спектр конкурсов и олимпиад по предметам этнокультурной компоненты.

Коми язык активно развивается в интернет-пространстве. В настоящее время существуют электронные версии печатных СМИ на коми языке, развиваются комиязычные блогосфера и страницы в социальных сетях, онлайн-энциклопедия на коми языке (коми Википедия), электронные словари, выпускаются радио- и телепередачи на коми языке, создаются онлайн-библиотеки комиязычных произведений.

Глава Республики Коми подчеркнул, что сохранение и развитие родного языка – это сфера ответственности как государства, так и каждого гражданина. Любовь к истории, языку и культуре родного края должна прививаться с малых лет, в семье.

"Я желаю вам удачи, успехов и плодотворной работы. И пусть предложения, которые вы сформулируете, лягут в основу будущего развития нашего народа, языка и истории. Кузь нэм да бур шуд. Аттьö!", - обратился к участникам конференции Сергей Гапликов.