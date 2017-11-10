Делегаты конференции коми народа предложили новый формат работы лаборатории финно-угорских языков

Межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно-угорских языков, функционирующая при Коми республиканской академии госслужбы и управления, может быть разделена на две структуры с курированием органами законодательной и исполнительной властей в Коми.

Такое предложение сегодня в Сыктывкаре на городской конференции коми народа выдвинула заведующая лабораторией Марина Федина. По ее словам, лабораторию целесообразно разделить на бюро официального перевода с его передачей в ведение Госсовета Коми и на лабораторию как таковую по основной своей функции изучения финно-угорских языков с передачей в ведение министерства национальной политики республики.

Такие преобразования, по ее мнению, позволят не только сохранить, но и укрепить лабораторию, уникальную не только по меркам России, но и всего финно-угорского международного сообщества. Причина назревшей реорганизации – в недостатке финансирования, которое в состоянии обеспечить академии. Для максимального использования потенциала лаборатории и для того, чтобы она приносила пользу в занимаемой лингвистической нише, требуются гораздо большие финансовые и материальные ресурсы.

"Это предложение, как и другие, прозвучавшие от делегатов конференции, будут внесены в итоговый вариант резолюции, которая будет направлена Главе республики, Госсовету Коми и профильным министерствам в соответствии с тематикой рекомендаций, выработанных сегодня делегатами", - пояснила "Комиинформу" сопредседатель конференции Мария Кузьбожева, член исполкома МОД "Коми войтыр".

Кроме того, на конференции были подняты вопросы обеспечения общеобразовательных учреждений двуязычными толковыми и разговорными словарями для обучения коми языку, а также обсужден новый порядок его преподавания как родного и как государственного в свете недавних установок регионам, поступившим из федерального центра.