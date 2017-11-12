В Коми 15 организаций задолжали по страховым взносам 379 миллионов рублей

12 ноября 2017 года, 14:30 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Наказание за неуплату страховых взносов были внесены в Уголовный кодекс в августе 2017 года. Теперь за неуплату страховых взносов должники могут лишиться свободы на срок до шести лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности. Самое мягкое наказание за такое преступление – штраф от 100 тысяч рублей.

Как сообщает управление Федеральной налоговой службы по Коми, помимо этого, в Уголовный кодекс были введены две новые статьи: которые предусматривают специальные составы преступлений за уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Здесь за неуплату взносов можно отделаться штрафом, начинающимся от двухсот тысяч рублей. Однако за неуплату взносов в особо крупном размере можно лишиться свободы на срок до четырех лет с лишением права три года занимать определенные должности.

В Коми же уже есть 15 должников, которые в общей сумме не внесли в государственные внебюджетные фонды около 379 миллионов рублей. Долг каждого неплательщика превысил 5 миллионов рублей.

В целях установления признаков преступления и дальнейшего направления материалов в следственные органы налоговики занимаются сбором доказательной базы.

Нарушители все еще могут избежать наказания: если они впервые совершили подобное преступление, то полностью уплатив сумму недоимки, пени, погасив штраф за просрочку платежа, они будут освобождены от уголовной ответственности.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: уголовная ответственность, страховые взносы, налог
  Рубрика: Экономика
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