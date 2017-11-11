В Емве обновили ограждение на стадионе физкультурно-спортивного комплекса

Жителям Емвы Княжпогостского района 9 ноября представили обновленное ограждение на стадионе местного физкультурно-спортивного комплекса. Ремонт провели по инициативе спортивной общественности города в рамках проекта партии "Единая Россия" "Формирование комфортной городской среды".

В восстановлении нуждались те части забора, которые были сделаны из дерева и пришли в негодность. Старое ограждение заменили на металлическое. Длина новой ограды составила 60 метров – по 15 метров с каждой стороны.

Высота нового забора – 2,5 метра, а часть ограждения достигает 5 метров. Это было сделано для того, чтобы во время проведения спортивных игр мячи не вылетали за пределы стадиона. Также на спортобъекте были установлены новые трибуны для болельщиков.

Всего в рамках программы в Емве благоустроили шесть дворов, прилегающих к десяти многоквартирным домам, и три общественных территории: проезд между улицами Пионерская и Коммунистическая, стадион Дома спорта и площадка на берегу ручья Чижик-Шор ("Поляна невест"). Работы на всех трех площадках уже завершились.

Первым был отремонтирован проезд между Пионерской и Коммунистической. Ранее здесь проходила грунтовая дорога. Сейчас она полностью заасфальтирована и стала пешеходной. Администрация города подготовила соответствующее постановление об установке знаков "Движение запрещено". Проезд здесь разрешен только транспорту, который производит подвоз товар в магазины.

Самые масштабные работы были проведены у ручья Чижик-Шор. Здесь по инициативе молодежного совета района была создана "Поляна невест". Для организации нового места отдыха площадку у ручья расчистили от кустарника и мелколесья, провели выторфовку, а берег ручья укрепили от размыва. Затем территорию "Поляны невест" выложили брусчаткой, по периметру установили скамейки и урны, а в центре появились кованые сердце и дерево. На них уже появились первые замки, оставленные молодоженами.

Также были отремонтированы дворы у домов №32 по улице Первомайской, №№14 и 16 по Октябрьской, №30 по Коммунистической, №26 по Первомайской, №96 по Дзержинского, №№ 17 и 21 по Ленинградской, №19 по Волгоградской, №118 по Дзержинского. Везде завершилось асфальтирование территории, установлены новые скамейки и урны, отремонтированы или установлены фонарные столбы и сами светильники.

Ремонт дворов проходил под контролем жителей соседних домов, руководства района и представителей партии "Единая Россия". "К сожалению, о полном завершении работ говорить пока не приходится. Администрация Емвы ведет претензионную работу с подрядчиком по фактам несоответствия требованиям контракта работ по установке скамеек и урн в благоустраиваемых дворах", - уточнили в мэрии.