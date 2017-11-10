Приоритеты расходов бюджета Коми на 2018-2020 годы: выполнение "майских" указов президента и индексация зарплаты бюджетникам

10 ноября 2017 года, 20:02 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

О приоритетах расходов бюджета Республики Коми на 2018-2020 годы шла речь на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое прошло 10 ноября в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил на встрече заместитель министра финансов Республики Коми Александр Комлев, при формировании расходов бюджета поставлены следующие приоритеты. Первый – исполнение социальных обязательств, которые непосредственно затрагивают интересы населения, включая исполнение "майских" указов президента Российской Федерации. Социальные затраты бюджета остаются самыми значительными.

Второй приоритет – индексация расходов на оплату труда работникам бюджетного сектора, на которых не распространяются "майские" указы президента Российской Федерации. Параметры индексации предусмотрены в размере 4 процента ежегодно. Дополнительный объём средств на повышение оплаты труда на 2018 год составляет 2,3 миллиарда рублей, на 2019 и 2020 годы соответственно 2,6 и 3,8 миллиарда рублей.

Третий приоритет - консолидация расходов, которая заключается в оптимизации и сокращении неэффективных расходов, перераспределении бюджетных средств на реализацию приоритетных задач.

Бюджет на 2018 год еще остаётся дефицитным, отметил А.Комлев, в 2019 и 2020 годах Республика Коми придет к превышению доходов над расходами порядка 3 миллиардов рублей в год. Наличие профицита является базисом для снижения долга с целью стабилизации и повышения запаса прочности бюджета.

Основными бюджетообразующими доходными источниками, как и в предыдущие годы, остаются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций, которые в сумме формируют почти 90 процентов от общего объёма доходов бюджета.

Долговая политика в 2018-2020 годах будет ориентирована на обеспечение платежеспособности республиканского бюджета. Исходя из параметров республиканского бюджета верхний предел государственного долга Республики Коми на 1 января 2019 года составит 46,8 миллиарда рублей, и за счет профицитного бюджета в 2019 и 2020 годах к 1 января 2021 года госдолг сократится до 41 миллиарда рублей, что составит 62 процента к объёму налоговых и неналоговых доходов.

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Комиинформ

  Ключевые слова: президент, правительство, власть, бюджет
  Рубрика: Политика
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