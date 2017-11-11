Сыктывкарцы узнают об участии уроженцев республики в Октябрьской революции

В Финно-угорском культурном центре России 13 ноября состоится творческий вечер "История страны в судьбе моей семьи", посвященный 100-летию Великой Октябрьской революции. Участники встречи – журналист Мария Плоскова и кинорежиссер Михаил Игнатов, выходцы из Усть-Куломского района, родственники которых принимали участие в Октябрьской революции 1917 года.

М.Плоскова, уроженка села Нижняя Вочь, представит свою новую книгу "Вит вок да гыма вояс", созданную на основе архивных материалов о судьбе пятерых братьев Кочановых из Нижнего Воча. Один из братьев с 1914 по 1918 года служил на крейсере "Аврора".

Второй участник встречи – выходец из деревни Сордйыв – Михаил Игнатов, кинорежиссер, краевед и коллекционер, член Союза кинематографистов России, Союза журналистов России, Российского географического общества. Он инициатор создания и первый председатель Санкт-Петербургского общества коми землячества "Неватас".

М.Игнатов продемонстрирует свой фильм "Последние часы временного правительства", созданный в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. Фильм был запрещен к выпуску в прокат и 22 года пролежал на полке.

Истории создания и дальнейшей судьбе фильма посвящена новая книга М.Игнатова "Переворот". В ее основе – записи разговоров, происходивших во время многочисленных обсуждений и безуспешных попыток сдачи готового кинофильма в различных редакционно-цензурных комиссиях и партийно-государственных учреждениях советской системы контроля кинопроизводства.

Участниками творческого вечера станут члены Усть-Куломского землячества Республики Коми, Союза коми молодежи "Ми", историки и краеведы.