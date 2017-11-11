В домах для переселенцев в Удорском районе обнаружили небольшие недоделки

11 ноября 2017 года, 15:50 | Удорский
Фото администрации Удорского района

В Удорском районе по поручению главы Коми Сергея Гапликова прошел рейд по контролю за качеством жилых помещений, построенного по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

По данным администрации муниципалитета, всего в районе по программе было возведено два дома –78-квартирный в Усогорске и 35-квартирный в Кослане.

Переселено 185 человек из 35 аварийных домов. Удорский район завершил все этапы программы переселения граждан из аварийного жилого фонда.

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На проверку обоих домов выехала специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, жилищной инспекции, управляющей компании и СМИ.

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По результатам рейда комиссия не выявила грубых нарушений в строительстве домов. Выявленные недоделки будут устранены подрядчиком под контролем администрации района.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: переселение, жилье
  Рубрика: Общество
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