В домах для переселенцев в Удорском районе обнаружили небольшие недоделки
В Удорском районе по поручению главы Коми Сергея Гапликова прошел рейд по контролю за качеством жилых помещений, построенного по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.
По данным администрации муниципалитета, всего в районе по программе было возведено два дома –78-квартирный в Усогорске и 35-квартирный в Кослане.
Переселено 185 человек из 35 аварийных домов. Удорский район завершил все этапы программы переселения граждан из аварийного жилого фонда.
На проверку обоих домов выехала специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, жилищной инспекции, управляющей компании и СМИ.
По результатам рейда комиссия не выявила грубых нарушений в строительстве домов. Выявленные недоделки будут устранены подрядчиком под контролем администрации района.
Елена Кабакова
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