В домах для переселенцев в Удорском районе обнаружили небольшие недоделки

В Удорском районе по поручению главы Коми Сергея Гапликова прошел рейд по контролю за качеством жилых помещений, построенного по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

По данным администрации муниципалитета, всего в районе по программе было возведено два дома –78-квартирный в Усогорске и 35-квартирный в Кослане.

Переселено 185 человек из 35 аварийных домов. Удорский район завершил все этапы программы переселения граждан из аварийного жилого фонда.

На проверку обоих домов выехала специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, жилищной инспекции, управляющей компании и СМИ.

По результатам рейда комиссия не выявила грубых нарушений в строительстве домов. Выявленные недоделки будут устранены подрядчиком под контролем администрации района.