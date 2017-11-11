За выходные в Сыктывдинском районе поймали пятерых нарушителей правил охоты

В связи с открытием осенне-зимнего сезона охоты, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы ОМОН Управления Росгвардии по Коми совместно с представителями республиканского общества охотников и рыболовов в выходные дни - 4,5 и 6 ноября - провели рейд на территории Сыктывдинского района.

Его целью стала профилактика, обнаружение и пресечение фактов незаконной охоты, нарушений правил ношения, перевозки оружия и патронов к нему.

По данным регионального управления Росгвардии, специалисты проверили лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам Нювчим, Яснэг, Кемъяр, Мандач, Новоипатово, Коччойяг, Пычим. В результате операции "Оружие" они нашли пятерых нарушителей, занимавшихся охотой недопустимыми способами.

Было составлено пять протоколов об административном правонарушении, изъято пять единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 13 патронов к нему.

Сотрудники Управления Росгвардии по республике призывают охотников соблюдать правила безопасного обращения с оружием, иметь при себе все необходимые для охоты документы: разрешение на хранение и ношение оружия, охотничий билет.

Также нужно не оставлять оружие без присмотра, не передавать его другим лицам, и не находиться на охоте в состоянии опьянения с оружием в руках.