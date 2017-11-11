В Коми работает круглосуточный "Телефон доверия" по борьбе с коррупцией

11 ноября 2017 года, 20:00 | Сыктывкар
Фото pixabay.com

Чтобы пресекать нарушения судебными приставами федерального законодательства, оперативно реагировать и искоренять взяточничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий со стороны судебных приставов, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Коми работает круглосуточный "Телефон доверия".

По нему можно сообщить о проявлениях коррупционных действий служащих управления, обратиться с жалобами на противоправные действия, грубое отношение, превышение должностных полномочий со стороны судебных приставов-исполнителей. Для получения необходимой информации жителям республики требуется сообщить дежурному свои фамилию, имя, отчество, номер домашнего или рабочего телефона, а также почтовый адрес.

"По каждому звонку информация проверяется, проводятся проверки и принимаются срочные меры по выявлению и устранению существующих правонарушений, - заверили специалисты управления. – Основное назначение "Телефона доверия" - помогать людям в защите их законных прав и интересов. Ни один вопрос, ни одна информация или жалоба, поступившие от граждан, не останутся без внимания руководства".

Управление Федеральной службы судебных приставов по Коми обращается к гражданам и представителям юридических лиц с просьбой незамедлительно сообщать о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц организации по номеру: (8212) 28-74-78.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: телефон доверия, приставы, коррупция
  Рубрика: Право
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