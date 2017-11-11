В Коми заработал "Volonter.onlinе"
Общественная организация "Vолонтер" в день своего рождения, 11 ноября, запустила проект "Volonter.onlinе".
Новый сайт – это общественная площадка, задача которого связать тех людей, кому нужна помощь, с теми, кто готов ее оказать: оказание помощи пожилым людям и ветеранам; помощь в приютах для животных; благоустройство улиц, домов, зеленых зон; поиск людей; перевозка и сопровождение маломобильных групп населения; помощь малоимущим семьям; гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и другие добрые дела.
Присоединиться может каждый, готовый протянуть руку помощи.
Как пояснили организаторы, пока проект запускается njkmrj в Сыктывкаре. Однако в перспективе он охватит всю республику.
Елена Кабакова
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