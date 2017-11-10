В Сыктывкаре проходят бесплатные тренировки по смешанному боевому единоборству

10 ноября 2017 года, 18:12 | Сыктывкар
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре проходят бесплатные тренировки по смешанному боевому единоборству.

Организация и проведение учебно-тренировочного лагеря по смешанному боевому единоборству (ММА) реализуется Коми региональной общественной организацией "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Республики Коми" при грантовой поддержке администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Основная цель проекта - патриотическое воспитание молодого поколения, развитие и популяризация спорта в Сыктывкаре, в частности, смешанного боевого единоборства. К тренировкам привлекаются жители Сыктывкара, Республики Коми и других регионов от 14 лет и старше для прохождения трехнедельного курса спортивной подготовки.

Как рассказал президент федерации Пётр Суворов, учебный лагерь пользуется большим интересом, в тренировках принимают участие 50 молодых людей, как из республики, так и из других регионов. Юноши в возрасте от 14 до 16 лет в связи с обучением в школе тренируются преимущественно в вечернее время.

Лучшие участники учебно-тренировочного лагеря выступят на спортивных соревнованиях по рукопашному бою (11-12 ноября), а также смешанному боевому единоборству (ММА) (9 декабря).

Комиинформ

  Ключевые слова: тренировки
  Рубрика: Спорт
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