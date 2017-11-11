Посетители Нацгалереи Коми проследят за рождением Лунтика

Национальная галерея Коми приглашает жителей Сыктывкара и гостей города посетить выставку современной мультипликации "Дарина Шмидт: как я создала Лунтика". Ее открытие состоится 17 ноября в 15:00. Выставка представит сыктывкарскому зрителю творчество молодого мультипликатора из Санкт-Петербурга.

Дарина Шмидт по образованию – режиссер мультимедиа. С 2003 года работает на студии анимационного кино "Мельница". Ее дебют как художника состоялся в фильме-сказке "Кот и лиса". Но известность молодому мультипликатору принес сериал для самых маленьких "Лунтик и его друзья", который с успехом идет на экранах телевизоров не только России, но и за рубежом.

Д.Шмидт придумала образ самого Лунтика. Она же является автором всех персонажей мультсериала. В различных сериях и сезонах девушка выступала в качестве режиссера, художника-постановщика, сценариста. В составе творческой группы, работавшей над сериалом, была удостоена премии правительства России в области культуры за 2014 год.

Среди работ Д.Шмидт есть и авторское кино – это анимационный фильм-сказка "Маленькая Василиса" – удивительно красивый, рисованный, созданный на основе техники лоскутного шитья ("пэчворк"). В 2008 году сказка получила сразу два приза на XIII Российском фестивале анимационного кино: за лучший дебют и за лучший мультфильм для детей.

Д.Шмидт участвует во всех проектах "Мельницы" последних лет, включая полнометражные мультфильмы "Иван Царевич и Серый Волк 3", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".

Представленные на выставке работы мультипликатора относятся к компьютерной художественной графике. Прежде всего, они рассказывают о том, как создается мультфильм: от авторской идеи образа – к его "собиранию" в компьютере, от общей раскадровки сюжета – к созданию аниматиков – рабочих или "черновых" кадров. Основу экспозиции составляют листы, предваряющие выпуск анимационных фильмов "Кот и лиса", "Лунтик и его друзья", "Маленькая Василиса", "Иван Царевич и Серый Волк 3". Посетители выставки смогут узнать, как первоначально выглядел Лунтик, сколько эмоций может выражать лицо Бабы-Яги, где учат на Соловья-разбойника и насколько похож Пескарь Иванович на настоящего пескаря.

Мультипликационные сюжеты и образы дополнены авторскими работами в других областях, включая телевизионную и печатную рекламу, видеоклипы. Выставка рассказывает и о самой Д.Шмидт, показывая, как детское увлечение рисованием переросло в профессию.

Выставка будет работать в течение месяца.