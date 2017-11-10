Рейд в воркутинские поселки выявил незначительные нарушения в новых домах для переселенцев

Рейд в поселки Сивомаскинский и Елецкий выявил незначительные нарушения в новых жилых помещениях, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова в воркутинских поселках Сивомаскинском и Елецком прошли рейды по контролю за качеством жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилфонда, а также за благоустройством близлежащих дворовых территорий. В рейдовом мероприятии приняли участие представители управления городского хозяйства и благоустройства администрации города, жилищной инспекции и прокуратуры.

Напомним, два новых дома в поселке Сивомаскинском, ул. Лесная, 25 и поселке Елецком, ул. Школьная, 7 были сданы в конце 2016 года.

После проведенного осмотра и общения с жителями, в доме поселка Сивомаскинского из восьми квартир реальные жалобы были зафиксированы только по двум квартирам. В квартире № 6 – дует из окон, в квартире №1 – жалобы на отопительный режим (ведутся работы развоздушиванию системы в соседней квартире). Жильцы квартиры №3 пожаловались на отсутствие освещения в подъезде. Кроме того, в двух квартирах на потолках отмечены прошлогодние следы затекания. Управляющей организации ООО "ЖЭУ 6" указано на необходимость установки информационной доски с размещением реквизитов организации и номеров телефонов диспетчерских служб.

В новом доме поселка Елецкого на отопительный режим пожаловались жильцы сразу трех квартир. Проблемы в каждой из них идентичны ‒ приборы отопления не греют, стояки отопления не прогреты, в районе решетки вентиляции наблюдаются мокрые следы. Еще в трех квартирах зафиксированы на потолках прошлогодние следы затекания. В связи с этим, управляющей организации ООО "ЖЭУ 4" дано указание в ближайшие дни провести ревизию системы отопления и работы по приведению к нормативному состоянию системы вентиляции.