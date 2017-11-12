В Сыктывкаре обустроили долгожданный пандус на улице Ручейной

В Сыктывкаре обустроили долгожданный пандус на улице Ручейная. Об этом администрация Сыктывкара сообщила на портале "Активный регион", где горожане разместили сигнал с просьбой принять меры и отремонтировать разваливающийся пандус.

В своем обращении они рассказали о старом деревянном пандусе, оборудованном на тротуаре вдоль улицы Ручейная.

"Если летом там еще можно пройти с коляской, то сейчас, когда выпал снег, это происходит с трудом, - пожаловались горожане. - Перед пандусом - бетонные плиты, одна выше другой. Расстояния между ними не хватает, чтобы проехать вперед коляской. Проходим спиной, тягая коляску вверх. При выпавшем снеге это сделать невозможно, очень скользко. Приходится ждать посторонней помощи либо падать, пытаясь затащить коляску. Когда будет обустроен новый безопасный пандус? Эта деревянная конструкция уже разваливается и свою функцию не выполняет".

Администрация Сыктывкара оперативно отреагировала на сигнал и предприняла необходимые меры. В начале ноября МКП "Дорожное хозяйство" выполнила работу по устройству нового пандуса вдоль ул. Ручейная.