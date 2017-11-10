Ухтинку с активной гражданской позицией ошибочно объявили в розыск

Жительница Ухты благодаря активной жизненной позиции вернула в банк 18 тысяч рублей, забытых кем-то в терминале. Спустя некоторое время ей пришлось поехала в полицию восстанавливать свое честное имя.

Напомним, в полицию Ухты обратилась местная жительница 1971 года рождения с сообщением, что у нее похищены 18 тыс. рублей. Заявительница пояснила, что после работы зашла в отделение банка для снятия денежных средств. Ухтинка ввела пин-код и, не дождавшись получения наличных, покинула помещение. Следом за ней к терминалу подошла незнакомая женщина. Увидев в лотке терминала деньги, она присвоила их себе.

Полиция распространила видео с подозреваемой, объявила ее в розыск и возбудила уголовно дело.

Между тем, ситуация оказалась несправедливая. Как сообщают ухтинские СМИ, разыскиваемая Анна Бекетова действительно в середине августа была в отделении банка и увидела 18 тысяч рублей в купюроприемнике. Деньги она взяла, и поскольку был нерабочий день, принесла их в Сбербанк в понедельник.

Важным и решающим в ее честном поступке стала подтверждающая бумага, которую она взяла у оператора. Как выяснилось, деньги вернулись в банк 14 августа. Сдав деньги в банк, Анна Бекетова спокойно ушла, но 31 октября женщина узнала, что она в розыске из-за похищения денег из банкомата.

На сайте МВД появилось видео, где она берет эти деньги, и объявление о розыске.

А.Бекетова поехала в полицию и предъявила следователю копию приходного ордера, выданного в банке. Ее отпустили, пообещали разобраться. Но видео и информация о розыске остались в сети.

"Мне стали пересылать видео, меня неделю трясет, это не очень приятно, когда тебя объявляют преступницей. Я 50 лет живу в Ухте", - сказала журналистам женщина и добавила, что опровержения полиции не было, поэтому она намерена обратиться в прокуратуру с требованием удалить видео и сообщение МВД о розыске со всех ресурсов.

Получить комментарий в ухтинской полиции на эту тему "Комиинформу" не удалось.