В Сыктывкаре открылась выставка, посвященная будущей набережной Сыктывкара

В Сыктывкаре открылась выставка "Набережная Сыктывкара: на пути к воплощению"

В рамках открытия в столичной галерее "Пейзажи Севера" состоялось награждение победителей конкурса архитектурных концепций набережной в Кировском парке, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поздравил участников конкурса, выразил признательность членам жюри и партнерам, а также отметил, что хотя конкурс был общегородским, но он "вышел" за пределы Сыктывкара и республики.

"Очень приятно, что в этой конкуренции, при большом выборе работ победу одержал авторский коллектив "tochka", в составе которого есть и сыктывкарка Анастасия Морозова. По мнению конкурсной комиссии и по итогам народного голосования этот проект оказался в числе лидеров и по достоинству занял первое место", - подвел итоги конкурса Валерий Козлов.

Градоначальник подчеркнул, что в городском бюджете следующего года планируется предусмотреть средства для подготовки проектно-сметной документации для дальнейшей проработки концепции и последующей реализации проекта-победителя конкурса. И одна из главных задач, которую ставит перед собой мэрия, это завершение преобразования набережной к 100-летнему юбилею Республики Коми.

Победителей также поздравили и наградили дипломами социальные партнеры города – представители ведущих строительных компаний Сыктывкара, сформировавшие призовой фонд. конкурса. Представитель группы компаний "КС Альфа" Андрей Булышев поблагодарил победителей за вклад в развитие города и призвал участников вместе создавать родной Сыктывкар современным и привлекательным.

Начальник производственного отдела ООО "Горстрой" Владимир Васильев и начальник проектно-конструкторского отдела ООО "СКАТ" Владимир Борисов присоединились к поздравлениям и пожелали авторскому коллективу "tochka" новых побед и достижений.

Главный архитектор Республики Коми Елена Качанова поблагодарила мэрию Сыктывкара за то, что столица Коми шагает в ногу со всей Россией и успешно реализует проекты по формированию комфортной городской среды.

Руководитель авторского коллектива "tochka" Анастасия Морозова отметила, что была очень рада тому, что в Сыктывкаре провели такой конкурс, и что инициатором мероприятия выступила администрация Сыктывкара.

"Идея проекта пришла не сразу, проект рождался в дискуссиях. Мы встречались с ребятами каждые выходные и работали в жестком графике. Но у нас всегда было желание довести проект до конца и представить его в лучшем виде", - поделилась А. Морозова.

По словам конкурсантки, замысел проекта заключается в том, что набережная Сыктывкара представляет собой огромное пространство, которое открывает ворота в северную парму. И самое главное – показать ценность этого места как жителям Сыктывкара, так и гостям города.

Выставка "Набережная Сыктывкара: на пути к воплощению" будет проходить с 10 ноября по 1 декабря в галерее "Пейзажи Севера" (ул. Коммунистическая д. 34).

*** Напомним, с 10 августа по 10 октября 2017 г. в администрации МО ГО "Сыктывкар" проходил конкурс по созданию архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова г. Сыктывкара

Всего на конкурс поступил 21 проект из 12 городов России, в том числе из Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Пензы, Самары.

Конкурсная комиссия под председательством главы МО ГО "Сыктывкар – руководителя администрации Валерия Козлова определила проект – победитель, который подготовил авторский коллектив "tochka": Анастасия Морозова, Юлия Качура, Антон Кошелев, Вера Сентякова и Наталья Синицына.